Aankomend weekend in Hongarije lijken dan echt de laatste nieuwe onderdelen voor Red Bull Racing’s RB21 te arriveren. Trackside engineer Paul Monaghan geeft tekst en uitleg over de updates waarvoor extra tijd en geld zijn vrijgemaakt.

In aanloop naar het raceweekend in Spa-Francorchamps kwam de brigade uit Milton Keynes opnieuw met updates, in de hoop het gat richting McLaren te verkleinen. Hoewel de sprintrace in België werd gewonnen, bleek de racepace van de MCL39 aanzienlijk sterker. Dat werd ook tijdens de Grand Prix duidelijk, toen het McLaren-duo met overtuiging aan kop reed en de rest van het veld op afstand hield.

Updates in België

In België diende Red Bull vijf upgrades in bij de FIA. Het ging om een nieuwe voorvleugel, aangepaste luchthappers van de sidepods, een gewijzigde motorkap, een aangepaste voorwielophanging en aangepast bodywork rond de achterbanden. Toch zat ook McLaren niet stil: het team reisde met een nieuwe vloer af naar de Ardennen.

Tijd en geld vrijgemaakt voor updates

Monaghan vertelt aan Formula1.com dat het team uiteraard al bezig is met de ontwikkeling van de wagen voor volgend jaar, maar dat men iets had gevonden waar men voor 2025 nog tijd en budget in wilde steken: "Het is een doorlopend ontwikkelingsproces geweest. We zagen winst in CFD-simulaties (computational fluid dynamics) en vonden dat we de tijd en het budget hadden om het te realiseren."

Oplossing voor warme races gevonden?

De RB21 legt het vooral af tegen de concurrentie wanneer de temperaturen oplopen. Met het oog op een aantal warme raceweekenden in de tweede seizoenshelft is daarom niet alleen de koelcapaciteit verbeterd, maar ook de efficiëntie van de wagen als geheel. Monaghan: "Wat betreft de praktische uitvoering hadden we de drie weken tussen Silverstone en Spa om dit te realiseren. Anders hadden we moeten improviseren met wat er mogelijk is rondom de zomerstop of vóór de laatste Europese races om iets voor elkaar te krijgen." Red Bull geeft de strijd, ondanks de achterstand in het kampioenschap, dus nog niet op.

