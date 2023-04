Kimberley Hoefnagel

Carlos Sainz zou in 2026 zomaar eens de overstap kunnen gaan maken naar het Formule 1-team van Audi. Volgens de geruchten uit de Zwitserse media zou de Spanjaard namelijk bovenaan het lijstje van Andreas Seidl staan.

Audi treedt in 2026 officieel toe tot de Formule 1. Hoewel dat natuurlijk nog erg ver weg lijkt, zijn de voorbereidingen achter de schermen al in volle gang. Zo is Audi al een tijdje bezig met de ontwikkeling van de krachtbron waarmee het in 2026 de baan op wil en wordt de faciliteit in het Duitse Neuberg an der Donau flink uitgebreid. Daarnaast wordt er het nodige nieuwe personeel binnengehaald en wordt er volop gespeculeerd over de namen van de coureurs die achter het stuur van de twee Audi-bolides moeten gaan zitten.

Volgens de Zwitserse krant Blick staat niemand minder dan Carlos Sainz bovenaan het lijstje van Audi. Seidl, de CEO van de Sauber Group, heeft tijdens zijn periode bij McLaren al veelvuldig samengewerkt met Sainz, waardoor hij precies weet wat voor vlees hij met de Spanjaard in de kuip heeft. Daarnaast rijdt de vader van de Ferrari-coureur ook al jaren voor Audi.

Mick Schumacher naar Audi?

Vanuit de Duitse media klinken er voornamelijk geluiden dat Mick Schumacher in 2025 voor Audi zal gaan rijden. Onlangs werd dit gerucht echter ontkent door Markus Duesmann, de topman van de Audi Group. Hij liet destijds optekenen dat er geen gesprekken zijn gevoerd met de Duitse coureur. "We praten momenteel met veel beleidsbepalers, coureurs en teammanagers," vertelde Duesmann tegenover Der Spiegel. "Er zijn geen concrete gesprekken geweest met Mick Schumacher over een mogelijk contract. Natuurlijk is het wel zo dat Duitse coureurs ons evenveel interesseren als de top van het moederbedrijf, maar het is voor ons geen vereiste."