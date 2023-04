Vincent Bruins

De Hockenheimring zou maar al te graag weer een Formule 1-Grand Prix willen organiseren. Financieel gezien is dat echter nog niet mogelijk en John Teske, algemeen directeur van het circuit, vertelt waarom.

De laatste keer dat de koningsklasse in Duitsland racete, was tijdens de Eifel Grand Prix op de Nürburgring in oktober 2020. Toen werd dat circuit echter gebruikt om één van de vele geannuleerde Grands Prix te vervangen in het eerste seizoen van de coronapandemie. De laatste geplande Formule 1-wedstrijd in Duitsland was de Grand Prix op de Hockenheimring in 2019. Max Verstappen won de knotsgekke race waarin de weersomstandigheden onvoorspelbaar waren.

Reputatie te danken aan F1

"We willen heel graag dat de Formule 1 terugkomt naar Duitsland," legde Teske uit tegenover Sport1. "We weten hoe belangrijk de top van de autosport is voor enerzijds het circuit, maar anderzijds ook voor de hele regio. We weten dat we onze wereldwijde reputatie te danken hebben aan de Formule 1 en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat we een comeback kunnen maken. We blijven echter bij onze mening dat een Formule 1-race ons niet hoort te ruïneren [op financieel vlak]. Er moeten naar manieren worden gezocht om overeen te komen over de verschillende belangen." Hij benadrukt dat het bij de Hockenheimring niet gaat om zoveel mogelijk winst draaien, maar verlies draaien is sowieso geen optie voor het circuit.

Rotatie met Nürburgring

"Ik denk dat het een heel goed idee is om een ​​alternatieve oplossing te hebben," vertelde Teske over een mogelijk plan om alleen elke twee jaar op de Hockenheimring te racen. "Ik kan begrijpen dat de Formule 1 afwisseling wil op de kalender. We zouden het imago en de status van een Formule 1-circuit blijven behouden. Wat dat betreft is het absoluut ideaal. Als er dan een rotatie zou zijn van de twee Duitse circuits, dus samen met onze collega's van de Nürburgring, dan zou dat zeker goed zijn voor de Duitse fans."