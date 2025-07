De Grand Prix van België is nog maar net afgelopen of het is alweer tijd om de focus langzaam maar zeker te verplaatsen naar het volgende huzarenstukje op de kalender: de Grand Prix van Hongarije. Het aankomende weekend is het alweer zover, maar hoe laat gaan we precies rijden?

Na een weekend vol spanning en spektakel op het circuit van Spa-Francorchamps is het nu alweer tijd voor de volgende historische race in het Europese seizoen: de Hungaroring in Hongarije. Na de overwinning van Oscar Piastri in België hoopt de McLaren-coureur nogmaals zijn voorsprong in het wereldkampioenschap op teamgenoot Land Norris wast te verstevigen zo vlak voor de zomerstop. De Brit daarentegen hoopt met het goede gevoel naar het tweede gedeelte van het jaar gaan en zal er alles aan doen om punten in te lopen. Wat kan Max Verstappen op het circuit waar hij in het verleden een haat-/liefdeverhouding mee zal hebben gehad?

Artikel gaat verder onder video

Hungaroring

De Hungaroring vormt het decor voor de laatste Grand Prix voor de zomerstop. De baan ligt in Mogyoród, een dorpje met ongeveer 8000 inwoners dat zo'n 15 à 20 kilometer ten noordoosten ligt van het centrum van de hoofdstad Boedapest. Met 4,381 kilometer is het één van de kortere circuits op de kalender. Het telt veertien bochten en de race wordt over 70 ronden verreden, wat in totaal goed is voor 306,630 kilometer. Het raceronderecord is in handen van Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur zette in 2020 een 1:16.627 op het bord. Vorig jaar wist Oscar Piastri hier zijn allereerste overwinning te pakken, door voor de deur bij Lando Norris te finishen.

Tijdschema Grand Prix van Hongarije

Het raceweekend op de Hungaroring wordt op vrijdag 1 augustus juli om 13:30 uur afgetrapt met de eerste vrije training, waarna het om 17:00 uur tijd is voor de tweede oefensessie. Zaterdag 2 augustus begint om 12:30 uur met de derde en laatste vrije training. De coureurs krijgen dan nog één keer zestig minuten de tijd om op zoek te gaan naar de juiste afstellingen. De kwalificatie wordt vervolgens om 16:00 uur verreden. De Grand Prix van Hongarije wordt op zondag 3 augustus om 15:00 uur verreden.

Vrijdag 1 augustus

13:30 uur: Eerste vrije training

17:00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 2 augustus

12:30 uur: Derde vrije training

16:00 uur: Kwalificatie

Zondag 3 augustus

15:00 uur: Grand Prix van Hongarije

Gerelateerd