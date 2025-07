George Russell zag als vijfde de zwart-witgeblokte vlag tijdens de F1 Grand Prix van België. De coureur van Mercedes is allesbehalve tevreden met hoe het team momenteel presteert en geeft aan dat het kan liggen aan een eerdere ingreep van de FIA.

Russell en ploegmaatje Kimi Antonelli werden twaalfde en zeventiende in de Sprint, respectievelijk, nadat ze ieder niet meer dan één positie goed konden maken. De laatstgenoemde vloog er op de zaterdag opnieuw uit in Q1 en stond zelfs met tranen in zijn ogen in de mediapen. De rookie werd zestiende in de Grand Prix en bleef puntloos. Russell had zich als zesde gekwalificeerd en kon alleen de Williams van Alexander Albon voorbij. Hij werd vijfde met een flinke achterstand en het verlies ten opzichte van de McLarens, Charles Leclerc en Max Verstappen valt zwaar, al helemaal aangezien Mercedes vorig jaar juist snel was op het Circuit de Spa-Francorchamps. Ondanks dat Verstappen zijn eigen problemen had, waaronder het feit dat hij een voornamelijk droge race reed met een volledige set-up voor regen, lag Russell aan de finish ver achter.

Grote vergadering na slechtste prestatie

"We hebben het maximale resultaat behaald met hoe teleurstellend onze performance is", begon Russell tegenover onder andere GPFans. "We moeten echt begrijpen wat er verkeerd is gegaan en waarom we zo'n stap terug hebben gedaan. Deze omstandigheden waren ideaal voor onze auto." De Mercedes doet het altijd beter wanneer het wat koeler is dan wanneer het warm en zonnig is. "Maar dit was onze slechtste prestatie van het seizoen. We zullen een grote vergadering houden om dit uit te vogelen."

Russell achter Verstappen en Albon

Mercedes geraakt door technical directive

"We brachten een nieuwe voorvleugel mee naar Barcelona en we zijn daarna een beetje een andere kant op gegaan om de problemen ermee op te lossen", vervolgde de Brit. "Het is duidelijk dat we vanaf dat punt achteruit zijn gegaan. Misschien dat het makkelijk op te lossen is door terug te gaan naar [een specificatie] van eerder dit seizoen, maar helaas kan dat niet met de voorvleugel." De FIA introduceerde in Spanje een technical directive om het 'flexen' van de voorvleugel tegen te houden en dat blijkt Mercedes dus flink geraakt te hebben. Hun oudere voorvleugels zouden te veel speling hebben en mogen volgens de huidige reglementen niet meer gebruikt worden.

