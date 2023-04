Vincent Bruins

De IndyCar Series racet dit weekend op het stratencircuit van Long Beach, ten zuiden van Los Angeles. Voor aanvang van de tweede vrije training gisteren waren de kerbstones van bocht vijf aangepast, maar de organisatie was dat vergeten te melden. Rinus VeeKay en ook Callum Ilott werden daardoor de bandenstapels in gelanceerd.

De Grand Prix van Long Beach wordt zondagavond Nederlandse tijd voor de 48e maal verreden en voor de 39e keer als IndyCar-race. Eind jaren 70 en begin jaren 80 maakte het stratencircuit in het westen van de Verenigde Staten deel uit van de kalender van de Formule 1.

Het zou niet op dit niveau moeten gebeuren

Tijdens de vrije training van het IMSA WeatherTech SportsCar Championship op vrijdag werden de kerbstones van bocht vijf kapotgereden en moesten dus voor de zaterdag worden gerepareerd. De kerbstones werden echter anders aangelegd, maar de IndyCar-organisatie was dat vergeten te melden. Ilott en VeeKay namen allebei hun normale lijn, maar stuurde eigenlijk te vroeg in. Met de voorwielen in de lucht vlogen de Juncos Hollinger Racing-coureur en de Ed Carpenter Racing-coureur als het ware de bandenstapels in. "Het is behoorlijk vervelend," legde Ed Carpenter, de teambaas van VeeKay, uit tegenover motorsport.com. "Vergeleken met Callum hadden we geluk, omdat Rinus nog wel weer terug naar buiten kon. Maar dit soort dingen zouden op dit niveau niet moeten gebeuren."

In de zeik genomen

"Als ze het hebben veranderd en ons niet hebben verteld, dan kunnen zij voor de schade betalen, want dit is gewoon een grote grap," vertelde Ilott in een interview met NBC. Ook tegenover motorsport.com liet de Brit zijn ontevredenheid merken: "Het was dus veranderd en het kan me niet schelen wie het heeft gedaan. Wanneer je de baan inspecteert, is het de bedoeling dat je dit soort dingen controleert. Gelukkig heb ik niet mijn handen gebroken, zoals Jimmie [Johnson vorig jaar], want anders was ik echt woedend geweest. Voor het team was dit echter zeer kostbaar, qua geld en qua tijd op het circuit. Voor iets dat eenvoudig gecommuniceerd had kunnen worden, voel ik me echt in de zeik genomen."