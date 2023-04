Remy Ramjiawan

Zaterdag 15 april 2023 16:46 - Laatste update: 16:54

In aanloop naar het eerste seizoen van docuserie '100 Days to Indy' heeft tweevoudig IndyCar-kampioen Josef Newgarden uitgehaald naar Drive to Survive. Newgarden stelt dat de concurrentie in de Amerikaanse raceserie zo groot is, dat het niet nodig is om verhalen te verzinnen.

Drive to Survive heeft al vaker kritiek gekregen over de verhaallijnen die niet altijd waarheidsgetrouw waren. Max Verstappen heeft zich vorig jaar diverse keren uitgelaten over de gemaakte verhaallijnen en heeft zich daarom een tijdje afzijdig gehouden. Inmiddels de regerend kampioen in het laatste seizoen van de Netflix-serie weer te zien, maar wel met de afspraak dat de producenten een eerlijk beeld gaan schetsen.

Artikel gaat verder onder video

Tegenhanger Drive to Survive

Amerika's belangrijkste openwielraceserie zal op 27 april zijn eigen docu-serie '100 Days to Indy' uitbrengen, op dezelfde manier als 'Drive to Survive' voor de Formule 1 werd gemaakt. Maar na vijf seizoenen van de serie, die vooral beelden van achter de schermen uit de Formule 1-paddock laat zien, waren sommige fans gefrustreerd geraakt door bepaalde redactionele beslissingen om rivaliteiten of incidenten groter te maken, dan ze in werkelijkheid waren.

About last night 🤩



Scenes from the LA premiere of ‘100 Days to Indy’



See it for yourself on April 27 on @TheCW. pic.twitter.com/Sb0ILnqT3j — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) April 13, 2023

Niet nodig om te verzinnen

De tweevoudig IndyCar-kampioen haalde tijdens de première van de serie, voorafgaand aan de publieke release, uit naar de tegenhanger van de Formule 1. | "De competitie is zo goed dat het niet nodig is om iets te verzinnen", zei Newgarden. "In tegenstelling tot sommige autosportproducten. Het product, zoals het is, is goed genoeg dat ze niet hoeven te proberen dingen te zoeken of te verdraaien", aldus Newgarden. De serie wordt in eerste instantie alleen uitgezonden in de Verenigde Staten op CW Network. Waarna de serie ook wereldwijd te zien zal zijn op VICE TV.