Vincent Bruins

Zondag 16 april 2023 08:46 - Laatste update: 08:55

Guenther Steiner is blij dat hij Nico Hülkenberg heeft uitgekozen als de vervanger van Mick Schumacher en als nieuwe teamgenoot van Kevin Magnussen. De teambaas van Haas benadrukt dat de goede prestaties die de Amerikaanse renstal tot nu toe heeft behaald in 2023, door de snelheid van de VF-23 komen en niet door geluk.

Magnussen scoorde het eerste punt voor Haas dit seizoen door van de dertiende naar de tiende positie te rijden in de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Hülkenberg ontweek alle chaos in de Grand Prix van Australië om als zevende geklasseerd te worden. Dankzij deze zeven punten ligt Haas nu zevende in de tussenstand.

Artikel gaat verder onder video

Allebei in de punten

"Dit is waar we mee zaten: hoe gaan we vooruitgang boeken met het team?" zo begon Steiner over het proces van het kiezen van een nieuwe teamgenoot voor Magnussen tegenover RACER. "Kevin maakte al deel uit van het team. Ik denk dat het hem motivatie geeft dat hij nu een ervaren teamgenoot heeft om mee samen te werken, als hij niet de goede setup kan vinden. En dat is wat hij ook doet. Hij was sterk [in Melbourne], misschien niet zo sterk als in Djedda, maar hij zei zelf dat hij tijdens de kwalificatie een fout maakte in bocht zes in Q2 en dat het daarom niet lukte. Maar hij wist waar het fout ging en de snelheid in de auto is er. Als we zo doorgaan, komt er een race waarin ze allebei in de punten rijden."

OOK INTERESSANT: Steiner onthult hoeveel "belachelijke" crashes van Schumacher hebben gekost

Onder de indruk van Hülkenberg

"Ik wil benadrukken dat we geen geluk hadden in deze situatie, zoals de McLaren [van Oscar Piastri] die als achtste eindigde en iets meer geluk had dan wij," legde de 58-jarige uit Tirol uit over de puntenfinish van Hülkenberg. "We hebben nu laten zien dat we twee keer relatief gemakkelijk in Q3 konden komen, zonder geluk. Iedereen denkt dat we geluk moeten hebben, maar ik denk dat we in ieder geval zesde staan in de pikorde qua hoe goed de auto is. Ik ben onder de indruk van Nico, hoe snel hij zich heeft aangepast aan de auto en aan het team en hoe hij altijd probeert het beste eruit te halen. Het is niet altijd mogelijk, omdat er eigenlijk geen middelveld meer is. Er zijn vier leiders en dan heb je de rest van het veld - daar is niemand meer zwak."