Donderdag 13 april 2023 13:47

Guenther Steiner onthult in zijn nieuwe boek Surviving to Drive hoeveel de incidenten van Mick Schumacher het team van Haas heeft gekost. Het boek komt volgende week uit op donderdag 20 april, maar The Times heeft al een klein stukje ervan mogen publiceren.

De teambaas van de Amerikaanse renstal, en daarnaast ook tegenwoordig de ster van de Netflix-documentaireserie Drive to Survive, vertelt meer over de ongelukken van de Duitse coureur. Hij beschrijft deze in zijn boek als "belachelijk".

Incidenten op een rijtje

Tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië schreef Schumacher al een auto af en zou de race in Djedda niet aanvangen. In Miami maakte hij contact met landgenoot Sebastian Vettel en zag een kans op een puntenfinish in rook opgaan. In Monaco crashte hij zo hard in Piscine dat de Haas VF-22 in tweeën brak. Tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Japan kwam Schumacher, die tegenwoordig de derde coureur is bij Mercedes, hard in de bandenstapels terecht bij het langzaam terugrijden richting de pitstraat.

Niemand anders deed wat Schumacher deed

Volgens Steiner zouden de crashes van Schumacher in totaal twee miljoen Amerikaanse dollar, meer dan 1,8 miljoen euro, hebben gekost. Het ongeluk bij het terugrijden naar de pits op Suzuka alleen al kostte $700.000, wat omgerekend zo'n €635.000 is. "Het gebeurde tijdens de f*cking inloopronde," legt de 58-jarige uit Tirol uit in zijn boek. "Tijdens de inloopronde! Natuurlijk was het erg nat op de baan, maar niemand anders is erin geslaagd een auto af te schrijven, terwijl ze terugreden naar de pits. In vijf minuten verlies je zo een auto en dan moet je meteen een andere bouwen. Ik kan geen coureur hebben waarvan ik niet zeker ben dat hij een auto veilig kan besturen in een langzame ronde. Het is gewoon belachelijk. Hoeveel mensen hadden we wel niet in dienst kunnen nemen voor die $700.000?"