Brian Van Hinthum

Dinsdag 4 april 2023 13:25 - Laatste update: 13:42

Mick Schumacher werd na zijn tweede seizoen voor het team van Haas uit de auto gehaald ten faveure van Nico Hulkenberg. De Duitse jongeling vond daarna onderdak bij Toto Wolff en Mercedes en de Oostenrijkse teambaas denkt nu dat het allemaal heel anders was gelopen met Michael Schumacher in de paddock.

Schumacher had lange tijd goede hoop om dit jaar opnieuw bij het Amerikaanse team plaats te nemen naast Kevin Magnussen, maar Guenther Steiner en Gene Haas hebben voor de ervaring van Hülkenberg gekozen. De Italiaanse teambaas bleef in de media lang mysterieus doen over de kansen van zijn Duitse pupil en uiteindelijk bleek men besloten te hebben om voor de ervaring van Hülkenberg te kiezen en de zoon van Schumacher senior aan de kant te schuiven.

Artikel gaat verder onder video

Overgang Mercedes

Het betekende automatisch dat Schumacher op zoek moest naar een nieuwe uitdaging, die hij in ieder geval niet op de grid van 2023 zou gaan vinden. De Duitse coureur stond nog altijd onder contract bij Ferrari, maar daar bleek ook geen toekomst in te zitten. Wolff en Mercedes hadden in het verleden al meermaals geflirt met de Duitse jongeling en een rol als reservecoureur bij de Zilverpijlen leek dan ook een realistische optie voor de voormalig Haas-coureur. Daar is Schumacher dus uiteindelijk ook terecht gekomen.

Aanwezigheid Michael Schumacher

Wolff is daar dan ook erg gelukkig mee en de teambaas van Mercedes denkt nu dat het allemaal heel anders was gelopen als zijn vader nog in de paddock aanwezig was. "Ik kan alleen maar zeggen dat zijn ouders in ieder geval niks verkeerd hebben gedaan tijdens zijn opvoeding. Ik wil daarnaast best zeggen dat wanneer Michael zijn zoon had bijgestaan tijdens de twee jaren voor Haas, dat Steiner het niet gedurfd had om Mick op deze manier te behandelen!", zegt hij tegenover Blick. Nu fungeert de jongeling als reservecoureur achter Lewis Hamilton en George Russell.