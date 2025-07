Piastri ziet Verstappen hem de zege ontnemen tijdens Sprint en noemt het "frustrerend"

Oscar Piastri begon de Sprint op Spa-Francorchamps als polesitter na een ijzersterke kwalificatie gisteren, maar de Australiër werd geklopt door Max Verstappen bij de start.

Piastri begon vanaf pole op Spa, maar zoals bekend is het op het circuit in België niet altijd een voordeel om vooraan te beginnen. Dat bleek ook wel, toen Verstappen bij de start aan de McLaren voorbij wist te gaan. Piastri wist de eerste bocht nog succesvol door te komen, maar daarna ging het mis op het rechte stuk. Verstappen wist hem voorbij te steken en daarna kwam Piastri telkens een paar tienden tekort om een serieus tegenaanval te plaatsen. "Frustrerend", zo liet de Australiër na afloop weten, maar toch is hij wel blij met het resultaat. Dit vertelde hij bij de gridinterviews direct na de Sprint in België.

Piastri gefrustreerd dat hij Verstappen niet kon aanvallen

"Ik heb mijn best gedaan. Ik heb niet genoeg snelheid op het rechte stuk. Het is nog steeds een goed resultaat, goede punten", zo begon Piastri na afloop bij de microfoon. Hij is tevreden met het resultaat, maar baalt wel dat hij Verstappen niet meer kon aanvallen. "Ik ben er best blij mee, maar het is frustrerend dat ik er niet voorbij kon." Of het morgen anders gaat zijn, hangt deels af van het weer, zo weet ook Piastri. "Het weer ziet er slecht uit voor morgen, dus je wil niet te veel van de vleugel afhalen. We gaan kijken wat we kunnen doen, maar ik kijk uit naar morgen. Spa is mijn favoriete baan van het jaar, zeker tijdens de kwalificatie", zo besluit hij.

