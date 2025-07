Max Verstappen werd tweede tijdens de kwalificatie voor de Sprint van de F1 Grand Prix van België achter een dominante Oscar Piastri en voor Lando Norris. De Nederlander stelt dat de upgrades werken, maar dat het gat nog erg groot is ondanks de goede topsnelheid.

Verstappen stelt na afloop van de kwalificatie tegenover F1TV dat hij het maximale eruit heeft gehaald. Het gat naar Piastri, 0.477 seconden, was simpelweg te groot. "Op P2 staan tussen de auto's van McLaren in is denk ik al een goed resultaat voor ons. Ik denk daarom dat we het maximale eruit hebben gehaald. Buiten dat alles heb ik ervan genoten. De ronde zelf was prima. Natuurlijk is het gat erg groot, maar dat is het al sinds de eerste vrije training, dus het is geen grote verrassing. We moeten gewoon naar onszelf kijken, werken aan de balans van de auto en proberen snelheid te vinden."

Aanpassingen Red Bull

Red Bull, dat zich het hele seizoen al meer richt op pure topsnelheid dan McLaren, veranderde wat aan de auto na de eerste training. Toch had Red Bull nog wel meer topsnelheid dan McLaren, maar dus niet genoeg. Dit zag ook Verstappen. "Als je bijna vijf tienden achterligt, denk ik niet dat sneller of langzamer gaan op het rechte stuk veel verschil gaat maken. We moeten gewoon onze eigen race rijden en kijken wat we kunnen doen."

Upgrades Red Bull

Verstappen wordt ook nog gevraagd naar de upgrades die het team bracht naar Spa, samen met Aston Martin en Williams het grootste pakket van de grid dit weekend. Verstappen geloot dat de upgrades tot nu toe werken. "Dat denk ik wel ja. Het is natuurlijk altijd lastig om tijdens een sprintweekend precies te zeggen wat zij [McLaren] doen, maar als je dan naar het gat kijkt, is dat niet wat we willen.”

