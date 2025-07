Laurent Mekies is tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van België voor het eerst teambaas van Red Bull Racing en dus ook Max Verstappen. Zijn wellicht belangrijkste taak als opvolger van Christian Horner is om de viervoudig wereldkampioen te behouden voor 2026 en daarna. Mekies weet dat dit een belangrijke prioriteit is en weet ook hoe hij dit gaat realiseren.

Tussen het raceweekend in Silverstone en het weekend in België, waar twee weken tussen heeft gezeten, werd Christian Horner ontslagen als teambaas van Red Bull. Direct werd ook duidelijk dat Mekies zijn opvolger zou zijn en dat Alan Permane de teambaas van Racing Bulls ging worden. Daarmee greep de leiding van Red Bull dus hard in, iets waarvan de topmannen van Red Bull vonden dat het nodig was na de mindere prestaties van de auto en de tweede coureur naast Verstappen in 2024 en 2025.

Mekies over behouden Verstappen

Tijdens de persconferenties van de teambazen op vrijdag in Spa, waar GPFans bij aanwezig was, stelt Mekies dat hij wel weet hoe hij Verstappen bij Red Bull Racing kan houden voor 2026 en daarna. "Max wil een snelle auto. Als we hem een snelle auto kunnen geven, dan kan er een streep door alle andere opties." Hoe wil Mekies dit dan op korte en lange termijn voor elkaar gaan krijgen? "De focus is vooral om het team zo snel mogelijk te leren kennen, zodat we erachter kunnen komen hoe we de volgende stap qua competitiviteit van de auto kunnen gaan zetten en hoe we een snelle auto kunnen ontwikkelen om de keuze van Verstappen eenvoudiger te maken."

Verstappen in België

Daar waar Verstappen de afgelopen weken, en eigenlijk het hele seizoen, op de oppervlakte bleef en vooral zweeg als het over zijn toekomst ging, sprak hij dit weekend al uit dat hij graag bij zijn 'tweede familie' wil blijven, dat dit altijd het plan was en sprak hij vaak over volgend seizoen en wat er allemaal beter moet. Keihard uitgesproken dat hij volgend jaar ook voor Red Bull rijdt heeft de Nederlander nog niet, maar er lijkt iets te zijn veranderd sinds het ontslag van Horner en de komst van Mekies.

