Hoewel er dit weekend enige duidelijkheid lijkt te zijn over de toekomst van Max Verstappen, die in België aangaf dat hij zijn doelen bij Red Bull wil realiseren, blijven diverse kopstukken van Mercedes hengelen naar de diensten van de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen kon in 2015 geen plekje bemachtigen bij het Duitse team, terwijl dr. Helmut Marko hem wél een kans bood bij Toro Rosso. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft daarover eerder aangegeven dat het hem nog altijd steekt dat hij Verstappen destijds liet lopen. Sindsdien zijn er meerdere pogingen gedaan om de Nederlander tussentijds los te weken, bijvoorbeeld eind 2020, maar die bleken tevergeefs. Anno 2025 zijn de geruchten weer opgelaaid en leek een overstap de afgelopen weken dichterbij dan ooit. In België verklaarde Verstappen echter dat hij graag met Laurent Mekies aan de toekomst wil bouwen.

'Mercedes altijd op zoek naar goede coureurs'

Toch benadrukte Verstappen dat niets in het leven écht zeker is, waardoor er toch een mogelijke opening lijkt voor de Zilverpijlen. In gesprek met het Japanse AS-web doet ook Christoph Sagemüller, Head of Motorsport bij Mercedes-AMG, uit de doeken dat hij Verstappen graag bij het team zou zien. "Hij is een goede coureur. En Mercedes-AMG is altijd op zoek naar goede coureurs. We hebben nu al een geweldige coureur bij ons team, maar laten we zien wat er gebeurt," glimlacht hij.

Rol Sagemüller bij Mercedes

Voor veel Nederlandse Formule 1-fans is Sagemüller wellicht geen bekende naam, maar hij is wel degelijk verantwoordelijk voor het F1-team. "Ons Formule 1-team wordt aangestuurd en geleid door een bedrijf in Brackley, met Toto (Wolff) als CEO. Ik ben verantwoordelijk voor de verbinding tussen de hoofdmacht van Mercedes-AMG en Brackley. Ik houd toezicht op de samenwerking met het Formule 1-team en de uitvoering van onze activiteiten, waaronder corporate governance en marketinginitiatieven," aldus Sagemüller.

