Volgens dr. Helmut Marko heeft kersvers Red Bull-teambaas Laurent Mekies zijn eerste aanpassingen al doorgevoerd. Red Bull heeft de afgelopen jaren vaak een 'slechte' vrijdag moeten compenseren met nachtelijke werkuren, en de adviseur van het team wijst erop dat de voorbereiding in de simulator inmiddels is aangepast door de Fransman.

De correlatie is al een tijdje een probleem bij Red Bull. Wat in de simulator of windtunnel wordt gevonden, komt niet altijd overeen met wat er op het circuit gebeurt. Daardoor begon Red Bull de afgelopen raceweekenden regelmatig met een achterstand, om pas tijdens VT3 de juiste afstelling te vinden. Mekies wil dat in de toekomst voorkomen, en volgens Marko is hij voortvarend van start gegaan.

Voorbereiding op simulator

In een gesprek met Kleine Zeitung legt Marko uit dat Mekies voorlopig nog weinig invloed kan uitoefenen: "We geven hem de tijd. Voorlopig kan hij alleen het bestaande programma voortzetten." Toch heeft de nieuwe teambaas zich al gebogen over de simulatorvoorbereiding: "Mekies heeft daar al enkele details aangepast. In het algemeen concentreert hij zich meer op het racegebeuren en is hij minder betrokken bij andere afdelingen."

Daarnaast onthult Marko dat het takenpakket van Mekies beperkter is dan dat van zijn voorganger Christian Horner: "Het is cruciaal dat zijn verantwoordelijkheden als teambaas ten opzichte van Horner zijn verminderd."

