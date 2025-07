Het begint er steeds meer op te lijken dat Mercedes eruit is en weet wie het komend jaar achter het stuur van de wagen wil hebben. Kimi Antonelli en George Russell beschikken allebei over een aflopend contract, maar volgens het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport is er een doorbraak bereikt.

De afgelopen tijd werd regerend wereldkampioen Max Verstappen veelvuldig in verband gebracht met een mogelijke overstap naar de Zilverpijlen. Daardoor bleef lange tijd onduidelijk wie bij Mercedes zou moeten wijken. Onlangs kwam teambaas Toto Wolff echter met goed nieuws voor het huidige duo. Zo liet hij bij ORF weten dat Mercedes graag met dezelfde rijders verder wil.

Doorbraak: 'Russell tekent verlenging'

Dat lijkt nu ook werkelijkheid te worden, als we het Duitse medium mogen geloven. Volgens bronnen van AMuS staat Russell namelijk op het punt zijn handtekening te zetten onder een contractverlenging bij de Duitse renstal. In de weken tussen Silverstone en de race in Spa-Francorchamps is er, naar verluidt, veel progressie geboekt in de onderhandelingen, en het medium spreekt zelfs van een doorbraak.

Mocht het nieuws kloppen, dan kunnen de geruchten over een mogelijke overstap van de viervoudig racewinnaar ook weer de koelkast in. Zo werd Russell de afgelopen maanden in verband gebracht met het team van Aston Martin.

