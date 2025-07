Jacques Villeneuve heeft zich uitgesproken over het rijgedrag van Max Verstappen en of hij van mening is dat de Nederlander lijkt op zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher.

In de podcast Red Flag gaat Villeneuve in op wat voor coureur Verstappen is. De Canadees stelt dat de viervoudig wereldkampioen van een ander kaliber is dan alle andere coureurs die momenteel op de grid staan. "Verstappen is gewoon een machine. Hij wordt nooit moe. Het maakt niet uit wat de auto wel of niet kan, hij zorgt dat het lukt. Soms is hij te agressief, maar dat maakt het juist leuk om naar te kijken. Het hoort erbij."

Artikel gaat verder onder video

Verstappen vs Schumacher

Villeneuve is vervolgens van mening dat, als hem de vraag wordt gesteld of Verstappen op Schumacher lijkt, het twee verschillende coureurs zijn. "Nee, want hij is agressief zonder vies te rijden. Dat is iets heel anders. Mensen maken fouten, soms hele grote, zoals in Spanje. Zelfs in de Formule Ford maak je zo’n fout niet. Het was echt gewoon een gigantische miscalculatie. Als hij het expres wilde doen, zouden de twee auto's in de grindbak hebben gestaan. Dat was niet het geval. Max was erg van streek en had het niet moeten laten gebeuren. Russell verdiende een straf voor zijn actie in bocht één, omdat hij Verstappen van de baan duwde. Het was verkeerd dat hij geen straf kreeg. Max had de plek nooit terug moeten geven aan Russell. Maar toen hij het deed, probeerde Max Russell een bocht later te verrassen. Doordat hij anders instuurde en met een andere snelheid de bocht in ging, klopte z’n rempunt echter totaal niet meer. Hij begon te laat met insturen, raakte hem en het zag er heel slecht uit. Een beginnersfout."

Gerelateerd