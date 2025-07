Max Verstappen (27) heeft nog geen duidelijkheid gegeven over zijn toekomst - en daarom wordt er volop gespeculeerd over een overstap naar Mercedes. Het ontslag van teambaas Christian Horner lijkt niets aan de speculaties te hebben veranderd, terwijl sommigen dachten dat dit wellicht het vuurtje zou doen doven.

Gaat Verstappen weg? Zo ja, waar naartoe? Of blijft hij toch bij Red Bull Racing? En blijft hij dan enkel voor 2026, of committeert hij zich ook voor de resterende seizoenen uit zijn contract aan Red Bull? Allemaal vragen waarop we nog geen eenduidig antwoord hebben gehad. De hoge heren bij Red Bull roepen alleen maar dat Verstappen een contract heeft tot medio 2028, maar niemand van hen zegt gewoon snoeihard dat Verstappen aan boord blijft. Ook de coureur in kwestie durft er vooralsnog geen harde uitspraken over te doen. Verstappen zelf benadrukt vooral dat hij er niet mee bezig is en zich wil focussen op de prestaties op de baan. En welke rol speelde teambaas Horner in dit hele verhaal? En heeft zijn ontslag iets veranderd?

Artikel gaat verder onder video

Wat is de échte reden van ontslag Horner?

De werkelijke reden achter het ontslag van Horner, is nog steeds niet helemaal duidelijk. 'De exacte redenen voor Horners ontslag, en die van zijn luitenants, moeten Red Bull GmbH nog duidelijk maken. Er zijn slechts oppervlakkige en oppervlakkige bedankjes verstuurd via onbelangrijke persberichten en berichten op sociale media', zo meldt PlanetF1. ' De logische theorie is dat het gebaseerd is op prestaties, waarbij de RB21 duidelijk werd verslagen door McLarens MCL39, waardoor het team niet meer mee kan dingen naar constructeurskampioenschap.' Maar er worden ook regelmatig linkjes gelegd tussen het vertrek van Horner en de rol en toekomst van Verstappen.

Verstappen wil zich niet verbinden aan Red Bull Racing

Volgens PlanetF1 is de toekomst van de Nederlandse coureur nog steeds "onzeker" en wil hij "zich niet publiekelijk verbinden aan het team [Red Bull Racing] dat hem de afgelopen tien jaar tot een superster heeft gemaakt." Echter, de kans wordt klein geacht dat Verstappen al na dit seizoen vertrekt bij Red Bull. Er 'wordt gedacht dat deze onzekerheid meer betrekking heeft op 2027 dan op 2026', zo klinkt het. Verstappen zou voornamelijk naar de prestaties kijken en niet zozeer naar mensen zoals Horner.

Verstappen niet betrokken bij ontslag teambaas Horner

'Er wordt volop gespeculeerd dat de viervoudig F1-wereldkampioen deel uitmaakte van de druk die op [Oliver] Mintzlaff werd uitgeoefend om Horner te ontslaan. Deze geruchten blijken echter niet te kloppen', zo weet bovengenoemde bron te melden.

Gerelateerd