Carlos Sainz kijkt terug op zijn periode als teamgenoot van Max Verstappen en ziet zichzelf als een van de weinigen die zich kon meten met de Nederlander. Ondanks dat vele coureurs sneuvelen naast Verstappen, denkt Sainz dat hij het minder moeilijk had.

In 2015 begonnen Sainz en Verstappen samen bij Toro Rosso in de Formule 1. In de kwalificaties eindigden ze dicht bij elkaar, met Sainz die het kwalificatieduel zelfs met 10-9 won. In de races was Verstappen vaker voor Sainz te vinden: de Nederlander scoorde 49 punten tegen de 18 van Sainz. De Spanjaard begint: "Ik kan alleen zeggen dat ik, toen ik de teamgenoot van Max was, niet zo’n zware tijd had. Iedereen heeft het nu heel moeilijk naast Max. Hij is een ongelooflijke coureur. Waarschijnlijk wordt hij een van de besten ooit, als hij dat al niet is."

Artikel gaat verder onder video

Samenwerking met Verstappen was intensief

Sainz noemt dat eerste jaar samen zijn 'intensiefste jaar ooit'. "Elke sessie voelde als een gevecht", blikt hij terug in de High Performance Podcast. "Ik kan me zo veel momenten herinneren die zo heftig waren. We waren allebei heel snel in de regen en beiden wilden laten zien wie de beste was. FP1 voelde voor mij als een kwalificatie."

Sainz blikt terug op strijd

Hij vervolgt: "Ik nam soms te veel risico’s om Max te kunnen verslaan. Het was eerlijk gezegd uitputtend, maar zo’n niveau van druk maakt je beter. Ik zou het allemaal zo weer doen." Ondanks dat Verstappen inmiddels bekendstaat als 'teamgenoot-killer', kijkt Sainz positief terug op hun gezamenlijke tijd. "Die druk maakt je sterker, en ik heb er nog steeds geen spijt van."

Gerelateerd