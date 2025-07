Voormalig wereldkampioen Jenson Button werd gevraagd wie hij momenteel de beste coureur op de grid vond. De Brit moest de keuze maken tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Over de Nederlander is hij razend enthousiast.

"Max is de meest complete F1-coureur die er ooit is geweest", zegt Button in de Chris Moyles Show op Radio X. "Ik weet dat hij niet zoveel titels (4) heeft als Lewis (7), maar Max kan dingen met een auto die niemand anders kan." Button heeft ondanks de waardering voor Verstappen ontzettend veel bewondering voor zijn oud-teamgenoot Lewis Hamilton, die zeven wereldtitels en talloze overwinningen op zijn naam heeft staan.

Artikel gaat verder onder video

Veel lof voor Lewis Hamilton

Hierover begint Button: "Lewis is extreem goed en één van de besten in de wereld. Zijn natuurlijke talent is ongelooflijk", vertelt Button. "Bij trainingen dacht ik: nu heb ik hem! Maar in de kwalificatie verraste hij altijd. Zijn records zijn ongekend en misschien worden die nooit meer verbroken."

Ferrari is aan het wankelen

Toch merkt Button op dat Hamilton het bij Ferrari in 2025 moeilijk heeft en dat hij dit jaar nog geen enkele podiumplek behaalde. Button: "Als je nu kijkt, haalt Max meer uit de auto dan wie dan ook. Zelfs als het pakket niet top is, weet hij te winnen. Dat maakt echt het verschil." Hij wijst op zeges van Verstappen in Suzuka en Imola als bewijs van zijn klasse.

Gerelateerd