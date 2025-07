Volgens Jack Plooij hoeven we Max Verstappen komend jaar niet in een overall van Mercedes te verwachten. De verslaggever legt uit dat Verstappen de spreekwoordelijke kat uit de boom kijkt om te zien welk team het beste pakket voor elkaar heeft, en pas daarna een knoop zal doorhakken over zijn toekomst.

De afgelopen weken laaiden de geruchten over een mogelijke overstap naar Mercedes op. Verstappens manager, Raymond Vermeulen, verklaarde eerder al dat daar niets achter gezocht moest worden: coureurs praten wel vaker met teambazen van andere teams. Toch heeft ook Verstappen zelf nog geen duidelijkheid gegeven. Zo heeft hij nog altijd niet bevestigd of hij zijn contract gewoon zal uitdienen.

Transfer gaat (nog) niet gebeuren, aldus Plooij

Dat leidt tot veel speculatie, met verhalen die wijzen op een mogelijke deadline eind juli. Volgens Plooij is dat echter tevergeefs: hij verwacht dat Verstappen ook in 2025 ‘gewoon’ voor Red Bull uitkomt. “Het gaat niet gebeuren. Max Verstappen blijft bij Red Bull Racing en George Russell rijdt gewoon naast Antonelli,” opent Plooij in het Race Café van Ziggo Sport.

Verstappen wacht 2026 af

Een overstap naar Mercedes sluit Plooij niet volledig uit, maar hij verwacht die pas vanaf 2026. “Max doet het heel slim. Hij kijkt gewoon wat er gebeurt met de nieuwe reglementen, wie de beste auto heeft, en dan maakt hij zijn keuze,” vervolgt hij. Duidelijk is in ieder geval dat Mercedes altijd een plek voor de Nederlander vrijhoudt, ook ná 2026: “Er zullen nog steeds openingen zijn voor na 2026.”

