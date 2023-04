Brian Van Hinthum

Vrijdag 14 april 2023 07:59

Fernando Alonso beleeft voorlopig een jaar om van te dromen in de Formule 1. De inmiddels 41-jarige Spanjaard krijgt maar niet genoeg van het racen en wist in de eerste drie races even vaak het podium te bezoeken. Alonso droomt nog altijd openlijk over wereldkampioenschappen en spreekt over zijn doelen.

Alonso maakte na de Grand Prix van Hongarije in 2021 bekend dat hij de overstap maakte naar Aston Martin, waar Sebastian Vettel na afloop van het seizoen afscheid van ging nemen. De beslissing van de Spanjaard, op dat moment rijdend voor Alpine, zorgde voor de nodige opgetrokken wenkbrauwen in en rondom de paddock. Inmiddels zijn we zo'n negen maanden verder en kan de man uit Oviedo een lange neus naar alle twijfelaars trekken. Aston Martin heeft een gigantische stap naar voren gezet en doet mee met de topteams.

Record Schumacher en Hamilton

Het leverde Alonso in zijn eerste drie races van het seizoen drie keer de gang naar het podium op en we zien de ervaren coureur dan ook constant met een lach op zijn gezicht rondlopen in de paddock. In de herfst van zijn carrière lijkt hij glorietijden te beleven en dat smaakt naar meer. "Als je zoveel jaren racet, verbreek je natuurlijk records. Maar het enige dat telt is winnen en het verbreken van het [record van] aantal kampioenschappen. Op dit moment is dat waarschijnlijk buiten bereik omdat Michael en Hamilton er zeven hebben, dat valt dus buiten de mogelijkheid. Maar dat is uiteindelijk het doel", citeert Motorsport.com.

Genieten van zijn werk

Hoewel de Spaanse coureur vervolgens benadrukt dat wereldkampioenschappen voorlopig niet in het verschiet liggen, blijft hij ondanks zijn leeftijd dromen. "Toen ik in de Formule 1 begon, was het mijn plan om hier voor zeven of acht jaar te blijven. Toen won ik twee titels en dacht ik nog aan één of twee jaartjes extra om vervolgens te stoppen. Dat was het plan. Nu heb ik ineens de langste Formule 1-carrière en voel ik me nog steeds fris en ben ik nog steeds gemotiveerd. Ik geniet nog altijd van elke dag. Ik word 's morgens wakker en ben blij met wat ik doe. Ik denk nog een paar jaar voor me te hebben en hopelijk als titelkandidaat in de toekomst."