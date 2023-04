Vincent Bruins

Donderdag 13 april 2023 09:42 - Laatste update: 09:45

Daniil Kvyat gaat aan de slag bij Lamborghini. De voormalig Formule 1-coureur zal de nieuwe LMDh-prototype waarmee het bekende Italiaanse automerk in 2024 mee zal uitkomen in het IMSA WeatherTech SportsCar Championship en FIA World Endurance Championship, uitgebreid testen dit seizoen.

In 2021 werd de Hypercar-klasse geïntroduceerd in het FIA World Endurance Championship en dit jaar werd de GTP-klasse voor LMDh-prototypes geïntroduceerd in het IMSA WeatherTech SportsCar Championship, als het ware het Amerikaanse endurance-kampioenschap. Wanneer een fabrikant een auto bouwt volgens de LMDh-specificaties, zal het aan Hypercar en GTP mee kunnen doen. Lamborghini zal samen met Iron Lynx haar intrede maken in beide kampioenschappen in 2024. Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli en Romain Grosjean hadden al eerder getekend als fabriekscoureur.

Artikel gaat verder onder video

F1-carrière van Kvyat

Na het binnenslepen van de GP3 Series-titel in 2013 maakte Kvyat het jaar daarop zijn debuut in de Formule 1 bij Toro Rosso, wat we nu kennen als AlphaTauri. Het vertrek van Sebastian Vettel naar Ferrari zorgde ervoor dat er een stoeltje vrijkwam voor de Rus bij Red Bull Racing. Hij behaalde een podium in Hongarije in 2015 en in China in 2016, maar de resultaten waren niet goed genoeg en voor de Grand Prix van Spanje wisselde hij van plek met Max Verstappen. De nu 28-jarige coureur bracht vervolgens nog vier seizoenen door bij Toro Rosso en AlphaTauri, en behaalde een laatste podium in de Grand Prix van Duitsland in 2019.

OOK INTERESSANT: Kvyat hoopt nog altijd op terugkeer in Formule 1: "Zeg nooit nooit"

Opgegroeid in Italië

"De belangrijkste taak van Daniil bij ons zal nauw samenwerken zijn met de engineers en monteurs aan het prototype van de auto die volgend jaar debuteert en gezien zijn enorme ervaring in andere kampioenschappen, twijfel ik er niet aan dat hij een cruciale rol zal spelen in ons succes in 2024," zo liet het hoofd van de motorsportafdeling Giorgio Sanna weten. Kvyat kijkt uit om bij Lamborghini te beginnen: "Ik ben erg blij dat ik me bij Lamborghini Squadra Corse heb aangesloten, het is een grote eer voor mij. Lamborghini is een zeer bekend Italiaans merk met een geweldige geschiedenis in de auto-industrie, en ik ben opgegroeid in Italië, dus dat is een extra bron van trots voor mij." Dit seizoen komt Kvyat al uit in het FIA World Endurance Championship met Prema Racing in de LMP2-klasse.