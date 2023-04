Brian Van Hinthum

Woensdag 12 april 2023 09:58

Het team van Mercedes leek tijdens de openingsweken van het seizoen in Bahrein op grote achterstand van Red Bull Racing te staan, al leek de Duitse formatie in Australië ineens een stuk dichter bij de voorkant van de grid te staan. Damon Hill bespeurt duidelijke verbetering bij het team van Toto Wolff.

Mercedes had gehoopt zichzelf dit seizoen in de kampioenschapsstrijd te mengen en dus gaat het allemaal niet zoals men had gehoopt bij het team. Nadat de Duitse formatie richting het einde van 2022 steeds dichter bij de voorkant van de grid leek te komen - er werd zelfs gewonnen in Brazilië - staat men in het nieuwe seizoen weer op een grote achterstand ten opzichte van Red Bull Racing. Ondertussen lijken ook Aston Martin en Ferrari geduchte concurrenten voor het team dat jarenlang de koningsklasse zo wist te domineren.

Uitdager van Red Bull?

Inmiddels gooide Toto Wolff zelfs al publiekelijk de handdoek in de ring wat betreft het wereldkampioenschap, maar op de zaterdag gaven de Zilverpijlen in Melbourne toch weer een teken van leven met een keurige tweede en derde stek. Op zondag wist Lewis Hamilton uiteindelijk naar het podium te rijden met een mooie P2, terwijl George Russell zijn gedroomde resultaat letterlijk in rook zag opgaan met motorproblemen. "Mercedes heeft zoals het er nu uitziet progressie gemaakt en dringt door om Red Bull uit te dagen", ziet Hill tijdens de F1 Nation-podcast.

Verbetering vanaf Djedda

De voormalig wereldkampioen denkt dat het voorlopig nog even afwachten is tot we écht de balans kunnen opmaken. "De eerste paar races kunnen misleidend zijn. We hadden een beetje onze handen in ons haar na Bahrein, terwijl het in Saudi-Arabië allemaal een stuk interessanter werd", zegt hij over de Red Bull-dominantie. "Ik zag met name bij Mercedes een aantal tekenen dat zij een stap vooruit hadden gemaakt na de vrijdag. Op zaterdag zag de auto er compleet anders uit en dat werd meegenomen richting Melbourne", besluit hij.