De F1 Grand Prix van Oostenrijk is het elfde weekend van het seizoen 2025 en het eerste weekend van een double header. Volgende week zijn de coureurs namelijk in Silverstone. Voor dit weekend hebben twee coureurs een compleet nieuwe motor gekregen en zijn een paar coureurs nu aan de limiet van een paar onderdelen gekomen.

Bij de motoren zijn er dit seizoen vier toegestaan zonder een gridstraf, terwijl er twee Control Electronics en Energy Stores zijn toegestaan en in totaal acht verbrandingsmotoren. Yuki Tsunoda, Pierre Gasly en Liam Lawson zitten bij de Energy Store en Control Electronics al op drie en dus over de limiet, terwijl bij de Exhaust System iedereen nog veilig zit. Bij de motoren heeft alleen Lawson al zijn vijfde motor in gebruik genomen. Franco Colapinto zit op de limiet van vier.

Gasly en Ocon aan de beurt in Oostenrijk

In Spielberg zijn, volgens de documenten van de FIA, Esteban Ocon en Pierre Gasly aan de beurt. Haas en Alpine hebben besloten de volledige motor van de Franse coureurs te vervangen voordat het weekend in Oostenrijk begon. Het gaat om de verbrandingsmotor (ICE), Turbo Charger, MGU-H en MGU-K. Het is hun derde motor van 2025, waar er vier zonder straf zijn toegestaan. Verder is ook hun uitlaatsysteem (Exhaust System) vervangen (vierde van de acht dit seizoen voor allebei de coureurs), net zoals bij Lando Norris het geval is geweest (zijn derde van de acht). Andrea Kimi Antonelli van Mercedes heeft in Oostenrijk een nieuwe Control Electronics en Energy Store gekregen, in allebei de gevallen zijn tweede van de twee die zijn toegestaan. Tot slot Lewis Hamilton, die van Ferrari voor dit weekend een nieuwe Control Electronics heeft gekregen. Het is zijn tweede en dus zit hij net zoals Antonelli op het maximale aantal. Bij de volgende wissel volgt een gridstraf.

