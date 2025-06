George Russell baarde behoorlijk opzien met zijn remactie ten opzichte van Max Verstappen in Canada, al ontliep de Brit wel een straf na een protest van Red Bull. Ralf Schumacher zag wat de Brit probeerde en stel dat zelfs Max Verstappen een dergelijke actie niet zou doen.

Op zaterdag in Canada wist Russell zijn auto uitstekend op pole position te plaatsen vlak voor de deur van Max Verstappen, waardoor hij op zondag natuurlijk de beste papieren in handen had om de zege te gaan pakken. Velen voorspelden spektakel bij de eerste bocht tussen de twee kemphanen, maar die bleef eigenlijk vanaf de start al uit. Russell vertrok uitstekend, hoefde weinig te duchten van Verstappen en kon vervolgens soeverein richting het einde van de race rijden. De Britse rijder kwam nimmer in gevaar en pakte een welverdiende overwinning.

Red Bull-protest

Na afloop was het echter enige tijd nog allerminst zeker dat Russell zijn overwinning mocht behouden. Het team van Red Bull stapte naar de wedstrijdleiding met een protest naar aanleiding van het opvallende moment achter de safety car, waarbij Russell op de rem ging en Verstappen even voor Russell terecht leek te komen. De Brit zei dat Verstappen hem inhaalde onder safety car-omstandigheden, wat ook bij veel fans in het verkeerde keelgat schoot. De energiedrankfabrikant suggereerde dat Russell expres een straf voor Verstappen wilde veroorzaken en toonde het feit dat Russell voor de remactie in zijn spiegels keek als bewijs. Tevens suggereerden ze dat Russell puur klaagde over de radio, wetende dat de wedstrijdleiding het zou horen, hopend op een onderzoek aan het adres van Verstappen.

Opzoeken van de grenzen

Uiteindelijk werden de protesten van Red Bull verworpen en mocht Russell dus zijn zege in Canada behouden. Toch had Schumacher het idee dat de Brit met zijn acties bijna over de schreef ging in het opzoeken van de grenzen van de regels: "George liet met zijn remactie achter de safety car zien dat hij ook precies weet wat de regels zijn en hij hetzelfde kan doen. Hij zat niet ver van een overtreding af", stelt de Duitser tegenover Sky Deutschland. "Zelfs Verstappen zou zoiets niet doen. Hij zou het een stuk galanter doen. Hij heeft Max wel duidelijk gemaakt dat hij iemand is die koste wat kost wil winnen en bereid is om alles in de strijd te gooien."

