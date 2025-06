Ferrari heeft aangekondigd dat Dino Beganovic het stuur van Charles Leclerc over zal nemen tijdens de eerste vrije training in Oostenrijk. De 21-jarige Zweed krijgt zo de kans om zichzelf te bewijzen in de koningsklasse van de autosport. Leclerc komt pas tijdens de tweede vrije training weer in actie.

Beganovic maakt sinds 2020 deel uit van de Ferrari Driver Academy en heeft zich sindsdien opgewerkt naar de Formule 2. Dit weekend krijgt hij de kans om zijn kunnen te laten zien in de koningsklasse van de autosport. Eerder dit seizoen maakte hij al zijn debuut tijdens een vrije training in Bahrein. Toen kwam hij als veertiende over de streep.

Rookie-verplichting

Het inzetten van een rookie is een verplichting voor alle Formule 1-teams. Zo moet er minimaal vier keer een auto door een nieuweling worden bestuurd. De Red Bull Ring in Oostenrijk is een ideale locatie voor deze sessies, omdat het circuit bekend terrein is voor veel coureurs, en er daarnaast Formule 2- en Formule 3-races worden verreden.

Naast Beganovic is ook Alex Dunne van de partij tijdens de vrije training in Oostenrijk. De Ierse coureur neemt het zitje over van Lando Norris bij McLaren. Dunne maakt deel uit van het McLaren Driver Development Programme. Zo krijgen beide jonge talenten de kans om wat ervaring op te doen in de wereld van de Formule 1.

Kans voor Beganovic

Ondanks dat de Zweed al een aantal successen heeft geboekt in de Formule 2, zoals podiumplaatsen in Bahrein en Imola, verloopt zijn seizoen verder moeizaam. Hij staat momenteel tiende in het kampioenschap. De training biedt hem een uitstekende mogelijkheid om te laten zien wat hij waard is in de Formule 1, en wellicht een goede indruk achter te laten bij de Scuderia voor een eventuele volgende kans.