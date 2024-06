De Formule 1 reist deze week af richting Oostenrijk, waar op de Red Bull Ring een sprintweekend op het programma staat. GPFans keek alvast naar de eerste weersvoorspellingen, en deze zijn weinig hoopgevend. Het Grand Prix-weekend in Spielberg kan nog wel eens een waar waterballet worden, met name op zondag.

Het raceweekend in Spanje is nog maar net achter de rug, maar even rustig bijkomen is er niet bij deze week. Het toeval wil dat het Nederlands voetbalelftal morgen (dinsdag) haar EK-groepswedstrijd tegen Oostenrijk speelt - en in hetzelfde land staat aankomend weekend ook een Grand Prix op het programma. Sterker nog: het betreft een sprintweekend op de Red Bull Ring, wat betekent dat we op alle drie de racedagen voldoende actie te zien krijgen. Het betreft hier de thuisbasis van Red Bull Racing, maar Max Verstappen en consorten zullen het ongetwijfeld zwaar gaan krijgen. Niet alleen is de concurrentie veel dichterbij gekomen, ook kan het weer dit weekend een grote rol gaan spelen.

Natte Sprint én kwalificatie op Red Bull Ring dreigt

Het belooft een uiterst wisselvallige week te worden in Spielberg bei Knittelfeld, de plaats waar ook de Grand Prix verreden gaat worden. Vandaag en morgen staat er overwegend zon op het programma, maar woensdag en donderdag kan er her en der wat regen vallen. De vrijdag lijkt vooralsnog weer droog te zijn met een temperatuur van 28 graden Celsius, maar vanaf zaterdag kan de paraplu weer tevoorschijn gehaald worden. Op zaterdag wordt het weliswaar 30 graden, maar de kans op neerslag wordt door Weeronline.nl op 85% geschat. Er kan zo'n 4 millimeter hemelwater vallen en ook een plaatselijke onweersbui is niet uitgesloten.

95% kans op maar liefst 10 mm neerslag tijdens GP Oostenrijk

Op zaterdag vindt zowel de Sprint als de kwalificatie voor de Grand Prix op zondag plaats en dat kan met de huidige weersvoorspellingen nog wel eens een interessante dag worden. Dat geldt des te meer ook voor de zondag, waar er maar liefst 95% kans op neerslag is. En niet een klein beetje neerslag, nee - Weeronline voorspelt maar liefst een dikke 10 millimeter aan regen. Als deze hoeveelheid daadwerkelijk uit de hemel naar beneden daalt, dan is de kans aanwezig dat de FIA gaat ingrijpen. De huidige regenbanden van Pirelli zijn immers onvoldoende bestand tegen een grote hoeveelheid water. Het weerbericht kan de komende dagen echter nog veranderen, maar het belooft vooralsnog een uiterst interessant weekend te gaan worden in Oostenrijk.

Er lijkt - met name op zondag - wat regen op het programma te staan tijdens het Formule 1-sprintweekend in Oostenrijk. Zondag kan er maar liefst 10 millimeter neerslag vallen! 🇦🇹🌦️#AustrianGP #redbullring #spielberg #weerbericht #F1 pic.twitter.com/Tp2xiVYWyH — GPFans NL (@GPFansNL) June 24, 2024

