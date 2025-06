George Russell maakt zich naar eigen zeggen zorgen over de druk die Lewis Hamilton zichzelf oplegt bij Ferrari. Dat vertelt de Mercedes-coureur, die eerder de stalmaat van Hamilton was. Volgens de Brit zou de drang naar succes bij de Italiaanse grootmacht weleens contraproductief kunnen zijn.

De zevenvoudig wereldkampioen maakte voor het Formule 1-seizoen van 2025 de overstap van Mercedes naar Ferrari, in de hoop zijn jacht op een achtste wereldtitel nieuw leven in te kunnen blazen, na drie jaar met tegenvallende resultaten bij zijn oude werkgever. Maar de aanpassing verloopt vooralsnog moeizaam. De Brit wil direct resultaat boeken, en dat zorgt volgens Russell voor onnodige druk.

Artikel gaat verder onder video

Druk op Hamilton

"Ik denk dat wanneer je een zevenvoudig wereldkampioen bent, alles minder dan een overwinning voelt als een mislukking," vertelt Russell. Maar de druk is niet alleen voelbaar voor Hamilton. Russell merkt op: "Tenzij je in de oranje auto zit, is de kans op overwinning op dit moment klein, en voor ons allen is het frustrerend. Het frustreert mij, het frustreert Leclerc. Charles is ook een geweldige coureur en heeft nog niet echt een kans gehad op een kampioenschap…, maar dat is nu eenmaal de aard van deze sport."

Gerelateerd