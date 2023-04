Lars Leeftink

Maandag 10 april 2023 18:09 - Laatste update: 18:13

Lewis Hamilton heeft de voorgestelde wijzigingen voor de sprintraces in de Formule 1 met open armen ontvangen en beweert dat het idee van een tweede kwalificatiesessie 'superleuk' is. Hamilton denkt dat er met een paar kleine wijzigingen een succesvol format kan ontstaan. Max Verstappen liet eerder al weten dat hij dit totaal niet ziet gebeuren en dat het nu meer 'om overleven gaat dan om racen'.

Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen, gaat vol goede moed naar Bakoe nadat hij zijn rivaal Fernando Alonso versloeg in de strijd om P2 tijdens de Grand Prix van Australië. Er zou meer spanning op de Brit kunnen wachten in Bakoe, met besprekingen die gaande zijn over de invoering van de unaniem gesteunde veranderingen in het format van het sprintraceweekend tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Bakoe creëert bijna altijd drama met de Grand Prix van Azerbeidzjan van 2017, 2018 en 2021 die allemaal lang in het geheugen van Formule 1-fans zullen blijven hangen. Het vooruitzicht van een sprintraceweekend op het Bakoe City Circuit is een verleidelijk vooruitzicht voor het vermaak. Onder meer Christian Horner liet echter ook al weten geen fan te zijn van een sprintrace tijdens het raceweekend in Bakoe, terwijl Verstappen überhaupt geen potentie in het format ziet. Nu heeft Hamilton zijn gevoelens over het vooruitzicht van veranderingen in de sprintrace openbaar gemaakt in de aanloop naar een mogelijk debuut voor het nieuwe format in Azerbeidzjan.

Kleine veranderingen nodig

Hamilton is van mening dat er wijzigingen doorgevoerd moeten worden om het sprintraceweekend een succes te maken voor iedereen, maar dat die wijzigingen niet per se groot hoeven te zijn. "Ik denk dat we voortdurend moeten evolueren en beoordelen wat we doen. Ik denk dat de veranderingen met de sprintraces op sommige plaatsen positief zijn geweest. Ik sta open voor veranderingen, om het steeds boeiender te maken voor de fans."

Hamilton heeft idee

Hamilton was echter voorzichtig met het doorvoeren van ingrijpende wijzigingen in het format van het sprintraceweekend. In plaats daarvan pleitte hij voor een meer adaptieve benadering van sprintraces, afhankelijk van de locatie. “Ik vind de vrijdag van een sprintweekend tot nu toe best leuk, en ik zou graag meer kwalificaties hebben. Dat is altijd superleuk. Ik vind gewoon dat het anders zou moeten. Misschien kunnen we kleine wijzigingen aanbrengen tijdens verschillende raceweekenden, specifiek voor die plaatsen (zoals Bakoe). Maar als er een race is waar je niet kunt inhalen zoals Monaco, wat kunnen we daar nog meer doen om het spannender te maken?”