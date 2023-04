Lars Leeftink

Carlos Sainz is onder de indruk van de 'superieure' RB19 van Max Verstappen en Red Bull Racing, maar moet ook toegeven dat de dominante auto de spanning in de Formule 1 en 'de concurrentie om zeep heeft geholpen'.

In gesprek met ESPN zegt de Spanjaard dat het duidelijk is dat Red Bull Racing qua spanning het seizoen 2023 heeft verpest. “Dit jaar hadden we (Ferrari) op zijn minst verwacht dat we ons in een vergelijkbare positie zouden bevinden als vorig jaar. Maar helaas is er een team dat Red Bull heet, en dat de concurrentie om zeep heeft geholpen met een auto die duidelijk superieur is aan alle anderen. We kunnen concurreren met Mercedes en zitten qua racetempo niet ver van Aston Martin af, maar er is één team dat het voor elkaar heeft en dat zet ons weer een beetje op achterstand.”

Red Bull overal beter

Volgens Sainz heeft de RB19 van Verstappen geen zwakke plek aan het begin van dit seizoen. Er is in ieder geval geen onderdeel waar Sainz zelf naar kan wijzen. "Op dit moment is de Red Bull overal superieur: in de kwalificatie, in de race, op het rechte stuk, in langzame bochten en met bandenmanagement over de kerbs en hobbels. Het toont gewoon aan dat we duidelijk iets moeten veranderen, iets heel anders moeten gaan doen dan waar we nu staan." Tot nu toe is alleen de versnellingsbak qua betrouwbaarheid een probleem gebleken.

Ferrari kent gemaakte fouten

Sainz heeft echter ook nog goed nieuws voor Ferrari-fans als hij het interview afsluit. "We weten waar we de fout in zijn gegaan. Voor ons is het heel duidelijk waar de zwakke punten van onze auto liggen en waar de sterke punten van de Red Bull liggen. Nu werkt het hele team er hard aan om te proberen die achterstand weg te werken." De vraag is of deze veranderingen goed genoeg gaan zijn om tweede te worden, aangezien het team momenteel achter Mercedes en Aston Martin staat.