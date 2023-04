Lars Leeftink

Maandag 10 april 2023 14:51 - Laatste update: 14:53

Ben Anderson, analist bij The Race, heeft hardop nagedacht en is van mening dat Nico Hülkenberg het naast Max Verstappen beter zou doen bij Red Bull Racing dan Sergio Pérez. Het is volgens hem een 'controversiële mening'.

Sinds 2021 is Pérez de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, nadat Alexander Albon en Pierre Gasly niet tegen de Nederlander opgewassen waren. Pérez is dit in principe ook niet, maar won in 2021 en 2022 wel races en heeft ondertussen in 2023 ook al een race gewonnen. De Mexicaan werd in het kampioenschap van 2022 derde achter Verstappen en Charles Leclerc en won het kampioenschap bij de constructeurs in 2022. Verstappen won tevens twee wereldkampioenschappen sinds hij Pérez als teamgenoot heeft en in 2023 lijkt de Mexicaan de enige te zijn die Verstappen van drie titels op rij kan houden. Toch is niet iedereen onder de indruk van Pérez.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Coulthard over zegereeks Verstappen: "Alleen een f*cking idioot zou dat zeggen"

Teamgenoten Hülkenberg

In de podcast van The Race wordt hardop nagedacht over Hülkenberg, die tot nu toe in 2023 indruk maakt bij Haas. Anderson weet dat Hülkenberg al een paar goede teamgenoten gehad heeft, zoals Daniel Ricciardo, Carlos Sainz en Pérez. De Mexicaan reed samen met de Duitser bij Force India/Racing Point. Anderson zag van Hülkenberg wisselvallige resultaten tegen deze teamgenoten. "Hij was iets langzamer dan Daniel Ricciardo, waarvan we nu weten dat hij niet de absolute top is. Hij was vergelijkbaar met Sainz, waarvan de meeste mensen zullen zeggen dat hij niet tot de beste coureurs behoort. Hij was inderdaad zeer gewaagd aan Sergio Pérez, in een periode van de Formule 1 die qua rijgedrag van de auto's niet goed paste bij Hülkenberg." Hülkenberg scoorde in zijn tijd als teamgenoot van Pérez 12 punten minder en werd dus verslagen door de Mexicaan.

Hülkenberg bij Red Bull?

Anderson is van mening dat, ondanks de historie, Hülkenberg het in een Red Bull naast Verstappen beter zou doen dan Pérez. "Nu zit Pérez in een topteam en doet hij het goed, maar het kampioenschap gaat hij niet winnen. Pérez gaat niet even sterk als Max Verstappen zijn. Ik zou zeggen dat Hülkenberg het in de Red Bull iets beter zou doen dan dat Pérez nu doet. Misschien is dat een controversiële mening. Ik denk echter niet dat Hülkenberg Verstappen zou verslaan. Hülkenberg is ook een coureur die door Verstappen gerespecteerd wordt." Pérez heeft nog contract tot eind 2024, terwijl Hülkenberg na dit seizoen weer zonder team zit.