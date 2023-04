Jeen Grievink

Maandag 10 april 2023 13:47 - Laatste update: 14:00

Max Verstappen is momenteel niet te stoppen. De Nederlander heeft al twee kampioenschappen achtereen weten te winnen en lijkt hard op weg hier een derde aan toe te voegen. Critici zeggen dat Verstappen alleen maar zo dominant is omdat hij een bijzonder goede auto heeft. David Coulthard vindt dit complete onzin.

Verstappen is momenteel de te kloppen man op de grid van de Formule 1. De Nederlander verkeert in bloedvorm en wint alles wat er te winnen valt. De afgelopen twee seizoenen wist hij de wereldtitel op zijn naam te zetten en ook dit jaar lijkt hij van geen wijken te willen weten. Verstappen is bijzonder sterk aan 2023 begonnen, maar krijgt ook de nodige kritiek. De RB19 waarin hij rijdt zou té goed zijn, waardoor andere coureurs niet de kans krijgen om hem uit te dagen. De enige die dit wel kan, is Sergio Pérez, omdat hij over gelijkwaardig materiaal beschikt. Maar ook daar klinkt kritiek: Red Bull zou de auto volledig op Verstappen afstemmen. Onzin, zo concludeert voormalig F1-coureur Coulthard.

Coulthard countert kritiek op Verstappen

Er klinken geluiden dat Red Bull haar auto volledig om Verstappen heen bouwt, maar Coulthard zegt dat het idioot zou zijn om te denken dat Verstappen niet verantwoordelijk is voor zijn eigen succes. De Schot denkt ook niet dat Verstappen een goede auto nodig heeft om te bewijzen dat hij tot één van de grootste coureurs van de sport behoort. "Verstappen is al één van de groten", zo citeert het Britse Express hem.

Alleen "een f*cking idioot" wijst naar RB19

Hij vervolgt: "Alleen een fucking idioot zou zeggen dat hij alleen maar wint vanwege zijn goede auto. Net als dat Lewis (Hamilton, red.) geen negen wereldtitels nodig heeft om mij te bewijzen dat hij één van de beste coureurs van de sport is, heeft Max er geen drie nodig om te bewijzen dat hij bij de beste coureurs hoort."