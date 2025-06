Hoewel Max Verstappen groot fan is van de Nordschleife, verwacht hij in gesprek met FORMULE 1 Magazine niet dat het circuit ooit nog terugkeert op de Formule 1-kalender. De Nederlander zou er nog wel kunnen racen, maar dan in een GT3-wagen.

Tegenwoordig lijkt het misschien ondenkbaar, maar in het verleden werd er daadwerkelijk met Formule 1-wagens geracet op 'De Groene Hel', beter bekend als de Nordschleife. Dat hield op in 1976, toen Niki Lauda een bijna dodelijk ongeluk kreeg op het circuit. Later werd er een veiliger variant gebouwd: de huidige Nürburgring. In 2020 keerde de Formule 1 daar nog éénmalig terug tijdens de pandemie, onder de naam Grand Prix van de Eifel.

Nordschleife te gevaarlijk

Bij het medium legt Verstappen uit dat een terugkeer naar de Nordschleife voor de Formule 1 uitgesloten is. "Haha. Dat gaat ‘m met de Formule 1-auto’s die we nu hebben echt niet meer worden, vrees ik. Met GT3-snelheid is het oké en nog goed te doen," aldus de viervoudig wereldkampioen. Verstappen begrijpt dan ook waarom de Formule 1 het iconische circuit niet meer aandoet: "Ik heb wel eens oude beelden gezien, ook van Formule 1 op de Nordschleife… Dan weet je één ding zeker: Formule 1 daar, dat zal nooit meer gebeuren. Veel te gevaarlijk."

