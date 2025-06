Max Verstappen heeft zijn fans verrast met de lancering van speciale merchandise ter ere van zijn GT3-testalias, 'Franz Hermann'. De speciale merchandise, bestaande uit schaalmodellen van de Ferrari 296 GT3, zijn nu te koop op zijn eigen website. Verstappen koos voor de naam 'Franz Hermann' om zijn identiteit te verbergen tijdens het testen.

De Red Bull-coureur testte de Ferrari 296 GT3 met zijn eigen team, Verstappen.com Racing, tijdens de endurance-rondes van de GT World Challenge Europe-serie. De naam 'Franz Hermann' is sindsdien steeds populairder geworden, mede door zijn recente test op Spa-Francorchamps. Op zijn website kunnen fans nu twee schaalmodellen van de Ferrari 296 bestellen. De modellen zijn beschikbaar in de schalen 1:43 en 1:18 en gaan weg vanaf iets meer dan 114 euro. Het gaat om gelimiteerde en genummerde modellen, die in november 2025 geleverd moeten worden.

Artikel gaat verder onder video

Grapjes over Franz Hermann

Verstappen maakte tijdens eerder een grap over zijn alter ego en de interesse die 'Franz Hermann' genereert. In een video op sociale media zei hij: “Franz krijgt op dit moment veel contractaanbiedingen, dus hij is eigenlijk zijn voorwaarden voor de Nordschleife aan het onderhandelen.” Tevens voegde hij er met een knipoog aan toe: “Ik bedoel, het is super eenvoudig. Het is gewoon een formulier dat je invult en je betaalt, en een week later heb je het antwoord. Ik hoopte stiekem op een bronzen beoordeling! Misschien kan ik de platina aanvechten en tenminste zilver krijgen.” Verstappen lijkt zijn alter-ego in ieder geval behoorlijk te omarmen en komt dus met speciale schaalmodellen van de wagens waarin hij gereden heeft.

Franz Hermann! Fans van het nieuwe alterego van Max Verstappen kunnen op zijn website nu heuse schaalmodellen van de illustere Duitse neprijder kopen 😂 pic.twitter.com/iLA0mogwW4 — GPFans NL (@GPFansNL) June 19, 2025

Simracen én Max steunen in het hol van de leeuw op Silverstone? Kom naar het GPFans VIP Event

Gerelateerd