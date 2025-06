Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft McLaren gewaarschuwd na de botsing tussen hun coureurs Lando Norris en Oscar Piastri tijdens de Grand Prix van Canada. In gesprek met Motorsport.com stelt de Oostenrijker dat het belangrijk is dat er duidelijke afspraken zijn binnen het team om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

De botsing vond afgelopen weekend plaats toen de twee McLaren-coureurs aan het vechten waren voor P4, een gevecht dat uiteindelijk ten einde kwam na een gewaagde inhaalactie van Norris. Het doet de man van Mercedes denken aan de tijd dat zijn team F1 domineerde. Zeker de aanrijding tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg in 2016 staat hem nog vers in het geheugen, toen het team ook interne problemen had. Volgens Wolff is het een kwestie van tijd voordat er weer een aanrijding is als er niks gedaan wordt.

Artikel gaat verder onder video

Wolff zag film al eens eerder

"Ik heb deze film al eens gezien," doelt Wolff op het gevecht tussen Hamilton en Rosberg om de titel. "Het draait om het maken van afspraken. Je moet vaststellen: hoe willen we hiermee omgaan?" Volgens Wolff wordt het allemaal nog lastiger als het kampioenschap bij de constructeurs ook in zicht is. "Een team kan dan altijd aanvoeren dat het om die titel draait, dat ze die punten nodig hebben," aldus de teambaas van Mercedes. Toch ziet Wolff ook dat de persoonlijkheden van de huidige coureurs anders zijn dan toen bij Mercedes en dat er dus goed management nodig is om alles in goede banen te leiden. McLaren moet volgens Wolff dus op gaan letten dat ze alles onder controle blijven houden. De Britse renstal gaf echter al aan dat ze hun coureurs vrij willen laten racen, ondanks het incident in Canada.

