Lando Norris heeft nogmaals gereageerd op zijn crash met teamgenoot Oscar Piastri tijdens de Grand Prix van Canada. In een interview met Sky Sports

New York, voorafgaand aan de première van de F1-film, liet de Brit weten de botsing te accepteren en verder te willen gaan. Hij heeft zijn excuses aangeboden voor het incident.

De botsing met de Australiër zorgde voor de eerste DNF van Norris in bijna een jaar en had ook gevolgen voor de puntenstand. Waar hij na de openingsrace in Australië nog 23 punten voorlag op zijn teamgenoot, staat hij nu 22 punten achter. Ondanks de spijt die hij voelt, benadrukt de McLaren-coureur dat het incident bij het racen hoort en dat hij zich nu gaat focussen op de volgende race om dergelijke dingen te vermijden. De FIA strafte Norris met een tijdstraf van 5 seconden voor zijn rol in de crash, al had dat geen effect meer op zijn eindklassering.

Artikel gaat verder onder video

Spijt en verder kijken

"Wat er gebeurde, is gebeurd en ik heb er spijt van gehad op dat moment", vertelt Norris aan Sky Sports News in New York, voorafgaand aan de première van de F1-film. Hij benadrukt dat het onderdeel is van racen en dat hij zich nu richt op de volgende race om beter te presteren en dergelijke fouten te vermijden. "Helaas is het ook racen. Ik accepteer de klap en ga verder. Ik moet naar de volgende race kijken en zien hoe ik het beter kan doen en die stomme fouten niet meer maak." Teamchef Andrea Stella erkent dat het incident invloed kan hebben op zijn zelfvertrouwen, maar verzekert dat McLaren hem volledig zal ondersteunen.

Button: 'Lando zal sterker terugkomen'

Jenson Button, voormalig wereldkampioen en analist bij Sky Sports F1, ziet de botsing juist als een kans voor Norris om sterker terug te komen. "Dit is een moment waarop we zullen zien of Lando in een goede mentale staat verkeert en of hij er sterker uitkomt", zo stelt hij. Jacques Villeneuve ziet de Brit als de underdog in de strijd met Piastri, al denkt hij dat Norris de Australiër over een raceafstand nog altijd te snel af is.

Gerelateerd