Max Verstappen en George Russell sloten op zondag aan voor de top drie-persconferentie in Canada en dat leverde een mooi moment op. De Mercedes-coureur en winnaar van de race werd namelijk in verlegenheid gebracht met een muziekvraag, waar ook Verstappen op inhaakte.

Op zaterdag wist Russell zijn auto uitstekend op pole position te plaatsen vlak voor de deur van Max Verstappen, waardoor hij op zondag natuurlijk de beste papieren in handen had om de zege te gaan pakken. Velen voorspelden spektakel bij de eerste bocht tussen de twee kemphanen, maar die bleef eigenlijk vanaf de start al uit. Russell vertrok uitstekend, hoefde weinig te duchten van Verstappen en kon vervolgens soeverein richting het einde van de race rijden. De Britse rijder kwam nimmer in gevaar en pakte een welverdiende overwinning.

Het was Verstappen die achter de Brit over de streep kwam en vanzelfsprekend moest het tweetal daarna - samen met debutant Andrea Kimi Antonelli - acte de presence geven op de persconferentie voor de podiumklanten. Zoals wel vaker was het aan het einde van de persconferentie tijd voor een dolletje. Russell kreeg een toch wel enigszins opmerkelijke vraag naar zijn hoofd geslingerd: als hij een liedje uit mocht kiezen die hij aan zijn overwinning van zondag zou kunnen hangen, wat zou het dan zijn?

De Brit - enigszins aangeslagen door de toch wel opmerkelijke vraag - wist niet zo goed wat hij moest antwoorden: "Oh mijn god! Een lied om mijn overwinning uit te dragen... wow! Dat is echt een geweldige vraag, maar ik ga mezelf sowieso voor schut zetten met wat ik hier zeg. Ik kom er later op terug." Verstappen leek vervolgens wel benieuwd naar een daadwerkelijk antwoord: "Je moet even in je Spotify-lijst kijken!" Russell besloot echter om niet al te diep op zijn persoonlijke muziekvoorkeuren uit te gaan, al gaf hij wel een klein inkijkje: "Als je naar mijn Spotify-afspeellijst kijkt, wordt het iets te veel Taylor Swift."

