Red Bull Racing zorgde gisteren voor een lange afwachtingsperiode na de F1 Grand Prix van Canada dankzij het protest dat het team van Max Verstappen aanvroeg tegen George Russell en Mercedes. Er zijn nu wat meer details over het protest.

Volgens Red Bull zou de Brit tijdens de safety car aan het einde van de race zich niet aan de regels hebben gehouden en te plotseling en zonder reden op de rem hebben getrapt, waardoor Verstappen ineens voor hem kwam te rijden. Auto Motor und Sport zag dat Mercedes daardoor na de overwinning snel over moest gaan tot de orde van de dag: het protest van Red Bull Racing. "De feestvreugde bij Mercedes en Russell werd alsnog onderbroken. Red Bull diende na de race een dubbel protest in tegen de winnaar. Volgens Horner had hij inderdaad twee overtredingen begaan."

Horner was voornaamste voorstander van protest Red Bull

Christian Horner, teambaas van Red Bull, bleek de voornaamste voorstander te zijn van een protest, dat uiteindelijk dus ook door Red Bull werd ingediend zonder dat Verstappen hier bijvoorbeeld vanaf wist. "De 51-jarige [Horner, Red Bull] verwees naar incidenten zoals in Singapore 2022, waar Sergio Pérez een tijdstraf kreeg van vijf seconden. Toen had de Mexicaan juist te veel afstand gehouden."

'Russell, Verstappen, Red Bull en Mercedes zaten 45 minuten bij de stewards'

Het hele gesprek dat door het protest van Red Bull op gang kwam bij de stewards, duurde in totaal bijna een uur. "Russell en Verstappen werden om 17:50 uur lokale tijd bij de stewards geroepen, pas 45 minuten later kwamen ze weer terug. Het oordeel volgde pas drie uur en 35 minuten later." De FIA had dus meer dan drie uur nodig om tot een besluit te komen, een besluit dat er uiteindelijk voor zorgde dat het protest niet werd gehonoreerd.

