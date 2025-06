Lewis Hamilton had een vervelende zondag tijdens de Grand Prix van Canada. De zevenvoudig wereldkampioen, die veganistisch leeft en een grote dierenliefhebber is, raakte in ronde 13 een groundhog, met flinke schade aan zijn Ferrari als gevolg.

“Dat is echt vreselijk. Ik vind het verschrikkelijk voor het dier en ben er kapot van”, vertelde hij na afloop bij Sky Sports F1. Het incident kostte Hamilton veel tijd en snelheid. “Ik voelde me eigenlijk heel goed tot dat moment, had een goede start, hield mijn positie vast, beheerde mijn banden goed en was optimistisch,” aldus Hamilton. “Ik zag het niet eens gebeuren, maar hoorde later dat ik een bever had geraakt. Ik vind het echt naar. Het is hier nog nooit eerder bij mij gebeurd.”

Een botsing, twee slachtoffers

Niet alleen het dier was dus slachtoffer, maar ook de bolide van Hamilton liep zware schade op. “De vloer, de rechterkant, zat gewoon een gat in. Alle vanes waren weg. Daardoor verloor ik twintig punten downforce, dat is ongeveer een halve seconde per ronde”, legde Sky Sports-commentator Martin Brundle uit. Ook de teambaas van Ferrari, Fred Vasseur, gaf aan dat de botsing voor flinke schade zorgde: “We hadden een flinke tik met een marmot op ronde acht of negen. Daardoor werd het hele voorste deel van de vloer beschadigd.”

Remproblemen konden er ook nog wel bij voor Ferrari

Tot overmaat van ramp kreeg Hamilton in het tweede deel van de race ook nog met remproblemen te maken, ging zijn eerste pitstop te lang door en kwam hij achter verkeer terecht. “Het was het ene na het andere probleem”, blikte hij terug. “Ik ben dankbaar dat ik kon finishen, zeker met het remprobleem. Nog wat punten meepakken was alles wat erin zat.”

Updates moeten er snel aankomen

Na afloop benadrukte Hamilton dat Ferrari echt met upgrades moet komen om de achterstand op Mercedes, Red Bull en McLaren weg te werken. “We hebben echt een upgrade nodig; er moeten veel dingen veranderen om mee te doen vooraan. Ze praten er weinig over tegen mij, ik zit er steeds achteraan. Er komt hopelijk volgende week iets nieuws, maar het zal niet veel zijn. Ik denk dat het gewoon zo’n jaar is.”

