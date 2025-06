Luca de Meo vertrekt als CEO bij Renault. Dat maakt de Renault Group zojuist - tijdens de Grand Prix van Canada - bekend.

Luca de Meo legt zijn taken als CEO bij de Renault Group met ingang vanaf vandaag - zondag 15 juni - neer. Het Formule 1-team van Alpine valt onder de Renault Group, wat het moment van de bekendmaking merkwaardig maakt. De Grand Prix van Canada is momenteel immers in volle gang. Het persbericht laat weten dat De Meo "nieuwe uitdagingen buiten de autobranche" aan zal gaan. De Italiaan was de afgelopen tijd regelmatig in het nieuws in de wereld van de Formule 1, omdat hij meer dan eens erg kritisch richting het team van Alpine is geweest.

