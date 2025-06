Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Canada na vele straffen

De voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Canada is bekend en belooft meteen vuurwerk vooraan. George Russell vertrekt vanaf poleposition, nadat hij in de kwalificatie Max Verstappen nét aftroefde op de mediums.

Verstappen start dus aan de buitenzijde van de eerste rij en mikt op revanche na zijn nipte verlies, terwijl Oscar Piastri vanaf P3 mag hopen op een sterke openingsfase in zijn McLaren. Op de vierde plaats staat debutant Kimi Antonelli, die zich tussen het geweld van de toppers weet te positioneren. Hij heeft gezelschap van Lewis Hamilton, die vanaf P5 in zijn Ferrari aan de jacht op het podium begint. Direct daarachter zien we Fernando Alonso op P6, met daar weer achter Lando Norris op P7. Ook Ferrari-coureur Charles Leclerc start net buiten de top zes vanaf de achtste plek.

Voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Canada

De top tien wordt compleet gemaakt door Alexander Albon, knap negende in zijn Williams en Franco Colapinto op P10 in de Alpine. Verderop starten Nico Hülkenberg (P11), Isack Hadjar (P12, na een gridstraf), Oliver Bearman (P13, Haas), Esteban Ocon (P14, Haas) en Gabriel Bortoleto (P15, Stake F1). Carlos Sainz kende pech in de kwalificatie en moet het doen met P16, terwijl Lance Stroll vanaf P17 zijn thuisrace start. Liam Lawson (P18, Racing Bulls) en Pierre Gasly (P19, Alpine) completeren samen de achterhoede. Yuki Tsunoda tenslotte ontvangt een zware gridstraf vanwege inhalen onder rood en moet daarom vanaf de allerlaatste plek, P20, aan zijn Canadese avontuur beginnen.

