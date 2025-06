Hoe laat begint de Formule 1-race in Canada?

De allerlaatste dag van het raceweekend is aangebroken in Canada en het is tijd om ons op te maken voor de Grand Prix. Vandaag staat de race op het circuit van Gilles Villeneuve op het programma. Hoe laat begint de Grand Prix?

Na een reeks Europese races reist het Formule 1-circus dit weekend verder naar Montreal voor de Grand Prix van Canada, de tiende race van het seizoen 2025. Het Circuit Gilles Villeneuve staat bekend om zijn spectaculaire en spannende wedstrijden, en ook dit jaar wordt er weer veel van verwacht. De coureurs rijden 70 ronden over het 4,361 kilometer lange asfalt, op jacht naar de winst. Het ronderecord op dit circuit staat sinds 2019 op naam van Valtteri Bottas met een tijd van 1.13.078.

Tijdschema GP Canada

Vorig jaar veroverde Max Verstappen de zege in Canada, na een sterke race die op een natte baan begon en uiteindelijk eindigde onder droge omstandigheden. Lando Norris werd toen tweede, gevolgd door George Russell op plek drie. Lewis Hamilton en Oscar Piastri maakten de top vijf compleet. Vandaag begint de race om 20:00 uur Nederlandse tijd, wat neerkomt op 14:00 uur plaatselijke tijd in Montreal. Onder normale omstandigheden weten we na ongeveer anderhalf uur wie er met de overwinning vandoor gaat.

Zondag 15 juni Grand Prix van Canada: 20:00 – 22:00

