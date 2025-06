George Russell heeft de pole position gepakt voor de F1 Grand Prix van Canada. De Mercedes-coureur zette een rondetijd van 1:10.899 neer en versloeg Max Verstappen op 0.160 seconden. Kampioenschapsleider Oscar Piastri kwam meer dan twee tienden tekort en moest genoegen nemen met P3. De andere McLaren van Lando Norris stelde teleur met P7.

De sessie die de startgrid op het Circuit Gilles Villeneuve ging bepalen, begon om 16:00 uur lokale tijd onder zonnige omstandigheden. Het was een aangename 21°C, terwijl de baan was opgewarmd richting de 45°C. Alexander Albon verloor de engine cover van zijn Williams op het rechte stuk voor de laatste chicane. Er lagen allerlei koolstofvezelbrokstukken op de baan en dus werd Q1 een tijdje stilgelegd. Fernando Alonso lag onder de rode vlag met nog 6 minuten te gaan eerste met een 1:12.239 op de mediums, 0.034 seconden voor Max Verstappen op de softs. Oscar Piastri, Lewis Hamilton en George Russell completeerde op dat moment de top vijf met een tiende achterstand.

Sainz woest op Hadjar

McLaren was sterk in de slotfase van Q1. Lando Norris klokte de snelste tijd met een 1:11.826, 0.113 seconden voor Piastri. Ferrari stond er ook goed voor met Hamilton en Charles Leclerc op P3 en P4, respectievelijk, voor Max Verstappen. We verwachtten veel van Williams die altijd snel zijn in Montreal, maar Carlos Sainz werd al in de eerste kwalificatiesessie geëlimineerd. Hij werd slechts zeventiende, nadat hij "enorm werd opgehouden" door Isack Hadjar, aldus de Madrileen op de boardradio. De stewards onderzoeken het incident na de kwalificatie. Gabriel Bortoleto zette de zestiende tijd neer en werd dus ook geëlimineerd in Q1 samen met Lance Stroll, Liam Lawson en Pierre Gasly. Williams had de auto van Albon op tijd gerepareerd en hij ging met P8 relatief comfortabel door naar Q2.

Tsunoda moet GP Canada vanaf P20 beginnen

Net als Alonso in Q1, liet Verstappen zien dat de C5-medium sneller in een optimaal werkvenster kwam dan de C6-soft. In de eerste run van Q2 klokte hij een 1:11.638, de snelste tijd van het weekend op dat moment, terwijl hij als enige op de mediums reed. Norris en Piastri zaten op de softs binnen een tiende van de Red Bull, en Leclerc en Hamilton stonden weer in de top vijf. Russell besloot slechts één run te doen, maar met een 1:11.570 op de mediums deed hij genoeg om uiteindelijk de eerste plek te pakken in Q2. Norris, Leclerc en Verstappen zaten allemaal binnen zeven honderdsten. Tsunoda kwam een tiende tekort op Hadjar en sloot de kwalificatie af als elfde. Hij ging samen met Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Ollie Bearman en Esteban Ocon niet door naar de sessie voor de top tien. Vanwege de gridstraf, zal de Red Bull-coureur vanaf de allerlaatste plek de Grand Prix aanvangen.

Russell als een duiveltje uit een doosje

Verstappen wist Piastri op slechts 0.025 seconden te verslaan tijdens de eerste run van Q3. Een 1:11.248 bracht de Limburger op de eerste positie. Leclerc, Alonso en Hamilton kwamen maar liefst een halve seconde tekort. Russell en Kimi Antonelli wurmden hun Mercedessen tussen Piastri en Leclerc op drie tienden achterstand. De eerste tijd van Norris werd door de stewards verwijderd, vanwege het missen van de laatste chicane. De Brit deed meteen daarna een tweede poging en werd vijfde met een 1:11.625.

In aanloop naar de tweede run van Q3 klaagde Verstappen dat het sturen plotseling weer zwaar aanvoelde, een hydraulisch probleem waar hij ook aan het begin van Vrije Training 2 mee kampte. Hij wisselde zijn softs in voor een setje van de mediumcompound, een strategie die alleen Russell, Alonso en Antonelli volgden. Piastri verbeterde met een 1:11.120, maar Verstappen ging er weer onderdoor met een 1:11.059. Beiden werden echter verslagen door Russell die een 1:10.899 eruit wist te slepen. Antonelli werd vierde voor Hamilton en Alonso. Norris en Leclerc met foutjes eindigden op P7 en P8 voor Hadjar en Alonso.

