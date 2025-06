Tijdens de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Canada werd een opmerkelijk gerucht over McLaren verspreid. Er werd namelijk beweerd dat Donald Trump in de auto zou stappen op het Circuit of the Americas, wanneer de koningsklasse daar arriveert in oktober of zelfs aankomende week al. Onzin, laat het team weten.

Het is niet bekend wie als eerste het fake news deelde op social media, maar dat de president van de Verenigde Staten van Amerika bij McLaren in zou stappen, klopt natuurlijk niet. Ondanks dat het een ongelooflijkwaardig gerucht was, werd het toch als feit opgepikt door Canal+, de tv-zender die de uitzendrechten van de Formule 1 in handen heeft in Frankrijk. McLaren werd op die manier gedwongen om een statement te lanceren en het gerucht naar het rijk der fabelen te verwijzen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Vijf van de meest opmerkelijke politieke Formule 1-relletjes

Woordvoerder McLaren deelt statement

Trump stapt niet bij McLaren in tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. "Hij zal niet onze auto besturen", deelde een woordvoerder van de Britse formatie. Of de president wel aanwezig zal zijn als gast, is nog niet bekend. Trump zagen we een keer eerder bij de Formule 1, toen hij de Grand Prix van Miami bezocht in 2024. Hij was toen getuige van de allereerste overwinning van Lando Norris. Trump suggereerde toen dat Norris dankzij hem gewonnen had: "Het was een grote eer om mijn vrienden van McLaren de grote Miami Formule 1-race te zien winnen. Dat was de auto die ik voorafgaand aan de race heb gezocht en goedgekeurd. Dat is wat we nodig hebben in ons land: winnen!"

Gerelateerd