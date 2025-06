McLaren verklaart moeizame vrijdag in Canada: 'Dat hebben we vooral gedaan'

McLaren is normaal gesproken op vrijdag eigenlijk altijd meteen voorin te vinden en domineert soms zelfs, maar de vrijdag van de F1 Grand Prix van Canada verliep anders. Andrea Stella, teambaas van McLaren, legt uit waarom.

McLaren was eigenlijk het enige team dat in Canada wat upgrades heeft meegenomen, zowel voor de voorvleugel als achtervleugel. Dit zorgde ervoor dat, zo stelt Stella in het persbericht van McLaren na de vrijdag, het Britse team eerst op vrijdag wat dingen moest testen en een goede setup moest vinden. "Over het geheel genomen was het een productieve dag voor ons. We hadden de mogelijkheid om verschillende onderdelen te testen en veel informatie te verzamelen. We hebben veel aan de afstelling gedaan om een goede balans te vinden, die in de loop van de dag steeds beter werd. Maar we kunnen duidelijk nog verbeteren."

McLaren over omstandigheden in Canada

Stella zag echter ook dat de omstandigheden niet erg gunstig waren om meteen voorin mee te doen en goede tijden te rijden. "De baan was in beide sessies erg glad en hobbelig. Zowel Oscar [Piastri] als Lando [Norris] moest qua stijl wat aanpassingen doen." Of dit op zaterdag voor betere tijden en uiteindelijk een pole position gaat zorgen, zal afwachten zijn. Het team heeft de derde vrije training nog om aanpassingen vanuit vrijdag naar zaterdag te testen.

McLaren kijkt vooral naar Mercedes

Volgens McLaren is Mercedes de voornaamste uitdager dit weekend, niet Ferrari of Red Bull. Mercedes stelt zelf al dat de auto op haar best is als de temperatuur niet te hoog is, iets wat in Montreal eigenlijk het hele weekend het geval gaat zijn. Stella ziet dit ook terug in de prestaties tot nu toe. "Mercedes is tot nu toe niet geheel onverwacht erg competitief. We zullen vanavond nog wat dingen evalueren en bepalen welke richting we zaterdag op willen gaan."

