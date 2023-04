Brian Van Hinthum

Zaterdag 8 april 2023 19:16

Lewis Hamilton heeft na zijn dominante periode voor het team van Mercedes na 2021 een stapje terug moeten doen qua prestaties met de auto. De zevenvoudig wereldkampioen is zich bewust van die stap achteruit en geeft toe dat hij het niet leuk vindt om in auto's te rijden die niet zo geweldig zijn.

Na het verval van Mercedes na 2021 is het niet de gemakkelijkste tijd van Hamilton in de Formule 1. De man uit Stevenage hunkert naar nieuw succes én zij achtste wereldtitel, maar met de dominantie van Max Verstappen en Red Bull lijkt het momenteel een illusie dat de Britse coureur die titel op korte termijn nog binnen gaat halen. Ondertussen zingen de geruchten over de toekomst van Hamilton op hoge snelheid rond. Zijn contract bij de Zilverpijlen loopt namelijk na dit seizoen af.

Artikel gaat verder onder video

Niet zo'n geweldige auto

Echt klaar met de Formule 1 is de 38-jarige coureur naar eigen zeggen nog steeds niet. "Ik hou er nog steeds van", vertelt hij tegenover Fox Sports Australia. Daarna maakt hij echter wel ook een duidelijke kanttekening: "Ik hou er alleen niet zo van om in auto's te rijden die niet zo geweldig zijn", zegt hij over de huidige status. "Ik vind het niet leuk om in een auto te rijden die niet de auto is die we eigenlijk hadden willen hebben."

Uitdaging

Toch ziet hij daar ook wel weer een uitdaging in: "Ik hou wel van de uitdaging dat je moet kijken wat je er wél mee kan bereiken. Oké, overwinningen zijn op dit moment niet mogelijk, maar wat is het maximaal haalbare? Kunnen we wat meer presteren wanneer bijvoorbeeld vijfde het best haalbare is, maar je toch vierde of derde kan worden? Kunnen we ervoor zorgen dat we consistent zijn en dat je fit en klaar bent wanneer de auto ineens wél aanslaat en de auto van je dromen is?"