Lengte van F1-coureurs: Hoe lang is Verstappen, wie is het kleinst en wie is het grootst?

Wanneer Formule 1-coureurs in de auto zitten, zien we alleen hun helm uit de cockpit steken. Het is dan lastig te zien hoe lang ze zijn. GPFans zet de lengtes van alle coureurs op een rijtje.

Tussen de kortste en de langste coureur op de grid van 2025 zit maar liefst bijna dertig centimeter. De lengte van een coureur kan een rol spelen in de Formule 1. Bijvoorbeeld, naar verluidt is Nico Hülkenberg vroeg in zijn carrière meerdere kansen bij topteams misgelopen, omdat ze toendertijd de auto niet wilden of konden aanpassen voor een langere coureur.

Lengtes van de coureurs in 2025

Wie is het kleinst en wie is het grootst?

Yuki Tsunoda is de kleinste coureur op de grid met een lengte van 1 meter 61. Ollie Bearman is het langst met een lengte van 1 meter 88. Gemiddeld hebben Racing Bulls en Red Bull Racing de kortste coureurs met 1 meter 71.

Wie hebben de lengterecords in de Formule 1 in handen?

Andrea Montermini zou met een lengte van 1 meter 57 de kortste F1-coureur ooit zijn. Hij reed in 1995 bij Pacific en in 1996 bij Forti, allebei teams diep in het achterveld. De Italiaan racet in 2025 nog steeds, maar dan in de GT3 met een Ferrari. Hans-Joachim Stuck zou de langste F1-coureur ooit zijn dankzij een lengte van 1 meter 94. Hij reed tussen 1974 en 1979 voor March, Brabham, Shadow en ATS, voordat hij wereldkampioen in de sportscars werd en de 24-uurswedstrijden van Le Mans en de Nürburgring won. Stuck was 1 centimeter langer dan uitvinder en viervoudig Grand Prix-winnaar Dan Gurney, en Justin Wilson die in 2003 voor Minardi en Jaguar uitkwam.

