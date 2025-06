Na het opmerkelijke incident tussen Max Verstappen en George Russell, waardoor de Nederlander bestraft werd met maar liefst een tien seconden penalty, liepen de gemoederen na afloop hoog op. Waarom deed Verstappen die rare actie en wat voor gevolgen zou dit hebben? Johnny Herbert, voormalig F1-coureur, geeft advies aan Verstappen.

Verstappen dreigt geschorst te worden in de Formule 1. Door zijn botsing met Russell tijdens de GP van Spanje staat hij nu op 11 strafpunten, nog maar één punt verwijderd van een schorsing. Bij 12 strafpunten moet je namelijk automatisch een race overslaan. Vorig jaar overkwam dat Kevin Magnussen al en Verstappen riskeert hetzelfde lot als hij in de komende races nóg een strafpunt krijgt. De eerstvolgende strafpunten van Verstappen vervallen pas na de Grand Prix van Oostenrijk, op 30 juni. Tot die tijd zit hij dus nog steeds gevaarlijk hoog. Daarna moet hij opnieuw opletten, want pas eind oktober komen er weer punten te vervallen.

Verstappen is de slimste coureur op de grid

Oud-Formule 1-coureur Herbert deelt zijn advies met de Nederlander. Herbert zegt: "Je moet nadenken over de situatie met de strafpunten, want één punt kan het gevolg zijn van een eenvoudige beoordelingsfout. Moet de coureur nu anders gaan denken? Ja. Maar Max Verstappen is de slimste coureur op het circuit. Het vermogen dat hij heeft om de regels in zijn voordeel te laten buigen is ongeëvenaard. Hij heeft zoveel mentale capaciteit dat hij tot het uiterste kan gaan, maar nu moet hij een slimme racer zijn", zo geeft hij aan tegenover RoobetAlternatives.

Rijstijl hoeft niet aangepast te worden, maar wél voorzichtiger

Volgens Herbert hoeft Verstappen zijn rijstijl niet helemaal te veranderen, maar moet hij wel iets voorzichtiger worden. "Verstappen gaat nog steeds voor het kampioenschap. Hij wint nog steeds races en pakt polepositions, dus hij zit in een positie dat als de McLaren-coureurs een slecht weekend hebben, hij in de mix zit voor de racewinst en het kampioenschap. Dat ene strafpunt voor een schorsing zal hem wel bezighouden, maar het zal niets veranderen aan zijn manier van rijden. Er werd jarenlang op Verstappen gejaagd, maar nu hij de achtervolger is, zal hij iets gematigder moeten zijn. Die kleine momenten van agressie zullen moeten worden beheerst."

