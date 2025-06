Lance Stroll moest afgelopen zaterdag het raceweekend in Barcelona aan zich voorbij laten gaan. De polsblessure die hij in 2023 opliep, speelde opnieuw op. Volgens SoyMotor is de Canadese coureur afgelopen maandag geopereerd, en hoopt men nog altijd op zijn deelname aan zijn thuisrace in Canada.

Aston Martin kon door de afwezigheid van Stroll geen invaller inzetten tijdens de race op zondag in Spanje. Als het team dat had willen doen, had de invaller namelijk al op zaterdag moeten deelnemen aan de kwalificatie. Daardoor verscheen Aston Martin met slechts één auto aan de start, en thuisheld Fernando Alonso wist uiteindelijk als negende over de streep te komen. Daarmee behaalde hij zijn eerste twee punten van het seizoen.

Operatie

De operatie aan Strolls pols werd maandag in Barcelona uitgevoerd door de gerenommeerde arts Xavier Mir. Mir heeft veel ervaring met dit soort blessures, die vaker voorkomen in de MotoGP. Toen Stroll zijn polsen brak aan de vooravond van het Formule 1-seizoen van 2023, stond Mir hem ook al medisch bij. Eerder opereerde hij ook Daniel Ricciardo, toen de Australiër het raceweekend in Zandvoort in 2023 niet kon voortzetten vanwege een gebroken middenhandsbeentje.

Stroll wil thuisrace halen

Stroll hoopt nog altijd op tijd hersteld te zijn voor de Grand Prix van Canada, al lijkt die deadline krap: het raceweekend in Montreal begint al over anderhalve week. Aston Martin heeft reservecoureur Felipe Drugovich nog niet als eventuele vervanger aangekondigd. Dat kan erop duiden dat het team de situatie rond Stroll nog even wil afwachten.

Volgens de BBC zou het probleem met Strolls pols opnieuw zijn ontstaan na zijn uitschakeling in Q2 tijdens het weekend in Spanje. Het medium meldde dat de Canadees ruzie kreeg met enkele teamleden en naar verluidt op een tafel sloeg, waardoor de blessure zou zijn verergerd. Harry Rush, de hoofdmonteur van Stroll, heeft die bewering echter tegengesproken.

Verklaring Aston Martin

Het team van Aston Martin heeft ook van zich laten horen over de situatie. Bij Formula1.com legt Chief Trackside Officer Mike Krack uit: "Op dit moment is het nog heel moeilijk om te zeggen hoe het zal gaan en wat er de komende dagen gaat gebeuren, maar we zullen het wel te weten komen. Het is heel simpel: 'Plan A' is om Lance in de auto te hebben, dat is 'Plan A', en daar werken we aan. Als 'Plan A' niet werkt, moeten we 'Plan B' in werking stellen. We wachten af ​​wat de komende dagen brengen en dan nemen we een beslissing." Plan 'B' houdt in dat of Felipe Drugovich in de plaats van Stroll gaat rijden of dat de Belgische Stoffel Vandoorne achter het stuur kruipt van de AMR25.

